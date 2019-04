Sí Se Puede Dos Hermanas propone bonificar el IBI por placas fotovoltaicas, más arbolado y carriles bici

Publicado 16/04/2019 16:52:39 CET

DOS HERMANAS (SEVILLA), 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Antonia Pérez, Inma del Pino y Ricardo Freire, miembros de la candidatura de Sí Se Puede Dos Hermanas a la Alcaldía de la localidad nazarena, han presentado este martes un documento bautizado como 'Dos Hermanas por el clima', con 60 medidas de sostenibilidad a aplicar a corto, medio y largo plazo, diseñadas incluyendo ideas del texto 'Municipios por el clima' de Equo Andalucía y de Iniciativa del Pueblo Andaluz.

"En este documento se recoge la aplicación de acuerdos internacionales, especialmente la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París de Lucha contra el Cambio Climático (COP21) o las directivas sobre contratación pública con criterios sociales y medioambientales. Por ello, agradecemos a ambas formaciones su generosidad y disposición al incluirlas en nuestro programa", ha señalado Antonia Pérez a la hora de presentar estas 60 propuestas.

Asimismo, el grupo ha querido hacer especial hincapié en que este documento se trata de un borrador, ya que el programa electoral al completo de esta formación debe ser aprobado en asamblea. Por otro lado, Ricardo Freire, el candidato más joven en la lista de Sí Se Puede Dos Hermanas, ha recordado que la juventud ha decidido "no quedarse de brazos cruzados viendo como avanza el cambio climático sin que se haga nada".

"La Dos Hermanas que imagino dentro de 20 años sin estas medidas, no me gusta. Estas decisiones no las pueden tomar ni gente con la edad del alcalde, porque esa generación ya ha demostrado que no se atreve a tocar ciertas comodidades, ni los partidos tradicionales. Sólo un partido como el nuestro, municipalista, preocupado por el municipio como prioridad absoluta, puede implementar estas medidas", matiza Freire.

En concreto, Sí Se Puede considera que desde el propio Ayuntamiento se puede implementar la instalación de placas de energía fotovoltaica en todos los edificios públicos, crear una red de vías peatonales con carril bici y medidas para fomentar su uso, incorporar bonificaciones en el IBI (y otros impuestos) para quien instale placas fotovoltaicas, construir un huerto solar, implicar a las asociaciones vecinales para la implementación del "Plan sombra", ----consistente en la plantación de árboles en los barrios, invertir en transporte público para que sea realmente eficaz a la vez que más limpio, fomentar la ampliación de los huertos urbanos existentes y las técnicas de permacultura, como por ejemplo dando salidas a estos productos para las comidas de comedores escolares.

En definitiva, se trata de un paquete integral de actuaciones que harán tener "una ciudad en la que la prioridad en los espacios públicos se centre en las personas", con lo que, además de contribuir a la lucha que contra el cambio climático, se crearan "cientos de empleos". Además, han señalado que todas las medidas tienen referentes en otras ciudades, cercanas y lejanas, españolas y extranjeras, "con un éxito incontestable".

"Sólo con las medidas mencionadas creemos que es fácil deducir una Dos Hermanas más moderna, mucho más agradable en sus lugares públicos, con lo que, además de contribuir a la lucha que contra el cambio climático, que ya es inevitable, crearemos cientos de empleos", concluye Inma del Pino.