26M.- Villalobos espera que el PSOE revalide su mayoría en Diputación y se ve "bien" para optar a otro mandato

Publicado 13/05/2019 15:12:03 CET

No cree que Vox varíe el mapa político provincial no tener una "presencia alarmante" en los pueblos y hacer listas con "forasteros"

SEVILLA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PSOE y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha manifestado este luces que el PSOE tiene un "agradable aire fresco" a su favor de cara a las elecciones municipales del 26 de mayo, mostrándose convencido de que los socialistas pueden revalidar su mayoría absoluta en la institución provincial y exponiendo que él se siente "bien" físicamente para optar a un nuevo mandato si así lo determinan "la mayoría" de los concejales que obtenga su partido.

En rueda de prensa, Rodríguez Villalobos ha manifestado que el PSOE de Sevilla afronta las elecciones municipales del 26 de mayo "con un agradable aire fresco" derivado de su victoria electoral en los comicios generales del 28 de abril, un factor que a su juicio va a "animar" a los militantes y simpatizantes del PSOE de cara a la nueva cita electoral. En ese sentido, ha explicado que en sus visitas electorales a las localidades de la provincia en calidad de presidente del PSOE sevillano está detectando muy "buen ambiente" y mucho "músculo" en los actos de las agrupaciones locales del PSOE.

"La gente está dispuesta", ha enfatizado, opinando que si el PSOE logra mantener la "línea" marcada con las elecciones generales, conseguirá "iguales o mejores resultados" que en las elecciones municipales de 2015, cuando los socialistas obtuvieron el 37,08 por ciento de los votos emitidos en toda la provincia, 13 puntos porcentuales por encima del PP, siendo la fuerza más votada en 73 de los entonces 105 municipios de la provincia.

A tal efecto, ha manifestado que los socialistas esperan revalidar su mayoría absoluta en la Diputación provincial, exponiendo que él se siente "bien" físicamente y con "el mismo ánimo que al comienzo", para optar a un nuevo mandato como presidente de la institución siempre que los concejales que obtenga el PSOE "digan" de manera "mayoritaria" que le corresponde "seguir" como presidente.

VILLALOBOS DEFIENDE SU "DEDICACIÓN AL CIEN POR CIENTO"

A colación, ha defendido que cuando alguien preside una Diputación no debe "pensar en otros objetivos" políticos más allá de la "dedicación al cien por ciento a los ayuntamientos de la provincia". "Eso yo lo he hecho", ha indicado insistiendo en la idea de que quien asuma la Presidencia de la Diputación no debe estar "pensando" en otras metas como la dirección de un ministerio.

En cuanto a Vox, que tras concurrir en cuatro municipios sevillanos en las elecciones locales de 2015 ha presentado esta vez candidaturas en 28 localidades, Rodríguez Villalobos ha descartado una ruptura del mapa electoral a cuenta de tal extremo. Y es que según ha argumentado, "la presencia de Vox en los pueblos no es alarmante" y frente a la "directriz" de presentar listas en municipios incluso con "gente de otros pueblos", el ámbito local es una esfera en la que "todo el mundo se conoce y no se vota a un forastero entre comillas".

Del mismo modo, ha opinado que "la suma" de los apoyos que puedan recibir el PP y Vox en las localidades responderá simplemente al respaldo que "antes" cosechaba el PP en solitario, sin que tal fuerza sea capaz de "quitar" votos al PSOE o las candidaturas de izquierda como IU o las confluencias de la marca Adelante.