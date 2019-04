Jiménez-Becerril: "No hay derrota de ETA mientras no haya libertad"

Publicado 15/04/2019 15:00:01 CET

La candidata número uno del PP de Sevilla al Congreso de los Diputados de cara a las elecciones generales del 28 de abril, Teresa Jiménez Becerril, ha manifestado este lunes, después de que cientos de manifestantes boicoteasen un mitin de Ciudadanos en Rentería (Guipúzcoa), que "la derrota de ETA no existe mientras no haya libertad". "La derrota de ETA no existe. Existe la derrota policial pero no se ha ganado la batalla de la libertad y la democracia, si no puedes hablar ni pasear libremente por las calles del País Vasco", ha aseverado.

Jiménez-Becerril ha mostrado su solidaridad con la eurodiputada de UPyD y número dos de Ciudadanos en la lista para las elecciones europeas, Maite Pagazaurtundúa, tras la manifestación celebrada por cientos de personas en dicha localidad guipuzcoana con gritos, insultos y toques de cacerola, contra el mencionado acto público de Cs. "Tenemos que sacar de las instituciones a los que predican y siembran odio", ha dicho, abogando por "ilegalizar a todos los partidos políticos que incitan a la violencia".

"Hay que trabajar para que los 379 crímenes de ETA sin resolver se resuelvan, para sacarlos de las instituciones y para que los homenajes a los etarras sean delito", ha subrayado la candidata popular por Sevilla, que este Lunes Santo ha visitado a la Hermandad del Museo junto a la candidata número dos al Congreso, Sol Cruz-Guzmán, recordando la promesa del PP por crear un Ministerio de Familia que "centralice todas las políticas de familia y que convertirá a Pablo Casado y al PP en el mejor aliado en el gobierno de la Nación para más de 322.000 familias sevillanas".

LAS FAMILIAS

"Cada vez que hemos estado en el gobierno, el PP ha demostrado que ayudar a las familias es reforzar y sostener a los pilares de esta sociedad. Por ello, impulsamos un Plan Integral de apoyo a la Familia, creamos nuevos cheques familiares y aprobamos el suplemento de maternidad para pensiones", ha dicho, avisando de que el PSOE "dejó caducar el plan de apoyo y redujo su dotación, y cada vez que gobierna, entierra (a las familias) en impuestos y cargas".

"Para el PP, las familias son una prioridad y por eso vamos a garantizar la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos; pondremos en marcha un Plan Nacional de Conciliación y Racionalización de Horarios que incluya un programa para la gratuidad en la educación de cero a tres años; vamos a reducir la carga fiscal que soportan las familias; vamos a aprobar una Ley de apoyo a la maternidad para que todas las mujeres que quieran ser madres puedan serlo, vinculando a todas las Administraciones; y vamos a reforzar los beneficios que hoy tienen las familias numerosas y a mejorar el reconocimiento de las monoparentales", ha aseverado, reiterando que "el PP es el partido de las familias y lo ha demostrado" cada vez que ha gobernado.

Por su parte, Sol Cruz-Guzmán ha defendido que con el "apoyo a la maternidad" prometida por Casado, "por primera vez se toma la maternidad en positivo y además se apuesta de una manera decidida por el apoyo a las familias, la conciliación familiar y laboral y el reparto corresponsable entre hombres y mujeres por el cuidado de nuestros hijos". "Son objetivos claros por los que vamos a luchar en España pero también de manera muy especial en la provincia de Sevilla, donde la tasa de desempleo femenino es una de las más elevadas de España. Por ello vamos a hacer un esfuerzo por las familias en esta provincia", ha indicado.