Unos 80 niños de Alcalá (Sevilla) disfrutan del programa 'Verano Corresponsable' como alternativa de ocio saludable

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la Delegación de Igualdad, continúa desarrollando el proyecto 'Verano Corresponsable' en el Centro de la Igualdad; programa gratuito de actividades de ocio, deporte y educación en valores para los niños de la ciudad que cumplen los requisitos que se contemplan en dicho programa destinado a la conciliación familiar.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, lo largo del mes de julio han sido 80 los niños de entre 3 y 12 años los que se han beneficiado de este programa que, tal y como explica la delegada de Igualdad, Abril Castillo Sarmiento, "proporciona una alternativa de ocio saludable y de convivencia durante estos meses estivales a los más pequeños haciendo que las familias puedan compatibilizar la actividad laboral, familiar y personal según sus circunstancias con las vacaciones escolares".

En este sentido, han destacado "la tranquilidad que les genera a las familias que los pequeños estén en un entorno cómodo y moderno, cuidados por profesionales del ámbito de la educación, que les ayudan no sólo a estar entretenidos, sino a trabajar la convivencia y la sociabilidad que para los menores es tan importante".

El programa, que continua hasta septiembre con todas las plazas cubiertas, permite a los más pequeños hacer actividades físico-deportivas, plásticas, musicales, animación a la lectura, acciones coeducativas, teatro, cine, baile, manualidades, educación en valores, salidas al entorno cercano y habilidades sociales. Éstas se desarrollarán de lunes a viernes de 08,00 a 15,00 horas, con flexibilidad en la entrada y recogida: acogida de 08.00 a 9,00 horas y recogida de 14,00 a 15,00 horas. Los beneficiarios son 120 menores de entre tres y doce años que participan por periodos de esta iniciativa.