Menores atendidos con programas solidarios de Escuela Cultura de Paz, en foto de archivo - ABADES TRIANA

SEVILLA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El restaurante Abades Triana volverá a convertirse un año más en el epicentro de la solidaridad sevillana al acoger la VI Cena y Gala Solidaria de Escuela Cultura de Paz. Esta cita anual, organizada por la asociación sevillana de cooperación internacional y entidad consultiva de la ONU, se celebrará este jueves, 19 de noviembre, con el objetivo de recaudar fondos para los proyectos de la ONG Meraki Smile School en Madagascar.

La velada dará comienzo a las 20,15 horas con la recepción de invitados, photocall y cóctel de bienvenida, dando paso a la cena solidaria a las 21,00 horas. Durante el transcurso de la noche, los asistentes disfrutarán de diversas actuaciones musicales, sorteos solidarios y la tradicional entrega de los Premios 'Paloma de Plata', con los que la organización reconoce la labor social, cultural y humana de distintas personalidades e instituciones, tal como se informa en un comunicado.

En esta sexta edición, la gala cuenta con un respaldo institucional y deportivo "de primer nivel". Irene Villa ejerce como madrina de honor del encuentro. A ellos se suman los deportistas olímpicos Javier Hernanz y Paco Cubelos, quienes actuarán como padrinos de la cena. Así como la periodista Lara Álvarez, los cantantes Cepeda, David Otero, la Húngara y Haze, entre otros y el conferenciante y deportista, Jero García y representantes de instituciones educativas, deportivas y sociales.

La recaudación obtenida se destinará de forma íntegra a garantizar la educación, la alimentación diaria, la higiene y la atención sanitaria de los niños y niñas que viven en condiciones de extrema pobreza junto al vertedero de Antananarivo, capital de Madagascar, así como a apoyar el desarrollo de sus familias y combatir la exclusión social en este país del continente africano.

El donativo para asistir a la gala --que incluye cóctel, cena y copa-- es de 80 euros por comensal y las reservas pueden formalizarse a través de la página oficial de Escuela Cultura de Paz hasta completar aforo. Para aquellas personas o empresas que deseen colaborar sin poder asistir presencialmente, la organización ha habilitado una 'Fila Cero' mediante transferencia bancaria (ES05 2100 2524 0902 1012 3383).