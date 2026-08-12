Abierto el plazo hasta el 18 de agosto para las ayudas 'Superamos' dirigida a deportistas y clubes de Mairena (Sevilla)

Foto de familia en el acto 'Superamos' - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha convocado las ayudas 'Superamos' para deportistas y clubes destacados, que alcanzarán los 90.000 euros frente a los 75.000 de la edición anterior, por lo que incrementará un 20 por ciento su dotación. El plazo estará abierto hasta el próximo 18 de agosto.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la Administración local concederá estas ayudas en régimen de concurrencia competitiva a deportistas, entidades y clubes deportivos locales que hayan participado en competiciones federadas de carácter provincial, autonómico, nacional o internacional durante la pasada temporada.

En este sentido, el alcalde, Antonio Conde, ha expresado, que el objetivo de estas ayudas es "seguir reconociendo el esfuerzo y el talento" de los deportistas y clubes del municipio, puesto que "ellos ayudan a fortalecer ese mairenismo que une a quienes siempre han vivido aquí y a quienes han elegido nuestro pueblo para construir su proyecto de vida".

De esta manera, la convocatoria ha establecido cuatro líneas de apoyo, entre las que han destacado la una primera, destinada a proyectos de deporte base y escuelas deportivas; la 2A, para proyectos de formación y tecnificación de equipos y entidades deportivas en competiciones oficiales; la 2B, para formación y tecnificación de deportistas destacados; y la línea tres, para la organización de eventos deportivos. Asimismo, tanto en la primera línea como en la 2A, hasta 15.000 euros tendrán carácter finalista para la adquisición de desfibriladores y la formación relacionada con su uso.

Las solicitudes deberán tramitarse a través de la sede electrónica del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana a la que también se puede acceder desde la web municipal antes de que finalice el plazo el próximo martes, 18 de agosto.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha señalado que las ayudas 'Superamos' no son excluyentes y que, por tanto, los clubes maireneros también pueden solicitar de otras subvenciones municipales, como las del Área de Participación Social.