Abierto en Sevilla el plazo para el programa de becas dirigido a mujeres científicas africanas para estudiar en la US

Maydaa Aboelnadr, estudiante africana en la Universidad de Sevilla - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla ha anunciado su participación con tres becas en la convocatoria Learn Africa que lanza la Fundación Mujeres por África. Así, hasta el 19 de abril recibirá propuestas de mujeres científicas africanas que deseen acceder a una educación superior de calidad y ampliar su formación, investigación y liderazgo femenino en el continente africano.

Según ha informado la universidad en una nota, una de estas experiencias es la de la estudiante egipcia Maydaa Aboelnadr. Tras estudiar Filología Hispánica en El Cairo, decidió solicitar esta beca con la que está cursando el Máster de Enseñanza de Español como Lengua Extranjera y otras Lenguas Modernas.

La estudiante asegura que esta beca le ha ofrecido una "gran oportunidad desde el punto de vista académico y profesional". Además, le ha permitido dar clases de español en diversos países del mundo.

La beca cubre la matrícula, los gastos de viaje, el alojamiento, el seguro médico y la manutención durante la estancia, ello en aras de garantizar que las beneficiarias "puedan centrarse plenamente en su desarrollo académico y profesional".

Maydaa Aboelnadr es la última estudiante que la US ha recibido desde 2023, año en que la US recibió a su primera alumna y se estrenó en el programa, en el que también han podido ampliar su formación estudiantes de Nigeria, Mozambique o República Democrática del Congo.

El programa Learn Africa, en el que participan más de 60 instituciones académicas y centros de investigación a nivel global, ya ha abierto oportunidades reales a 462 mujeres africanas, contribuyendo a fortalecer su papel en los procesos de desarrollo de sus países.