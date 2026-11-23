Archivo - Vecinos, miembros de la Asociación nicaragüense de Sevilla, autoridades y la hermana de la fallecida, guardan un minuto de silencio en el Ayuntamiento de Utrera por el asesinato de Vanessa Reyes Álvarez. Archivo.- Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El hombre acusado del presunto asesinato machista de una vecina de 22 años de Utrera (Sevilla), pareja de este varón, el 30 de julio de 2023, ha aceptado 20 años de prisión y ha reconocido los hechos relatados por la Fiscalía, lo que ha propiciado una rebaja de la pena privativa de libertad respecto a los 25 años de petición fiscal que enfrentaba.

De esta forma y tras un acuerdo entre las partes personadas, no se ha llegado a constituir el jurado popular que, en principio, estaba previsto enjuiciase desde este lunes, 23 de noviembre, a este hombre.

El varón ha sido condenado por un delito de asesinato con las agravantes de género y parentesco, si bien se ha aplicado una atenuante de confesión tardía tras el reconocimiento de los hechos.

Además, deberá indemnizar a la familia de la víctima con 150.000 euros en concepto de responsabilidad civil, coincidiendo con la petición realizada por la propia Fiscalía y la acusación particular. También deberá abonar las costas del procedimiento.

En declaraciones a la prensa a las puertas de los juzgados del Prado de San Sebastián, el letrado responsable de la acusación particular ejercida por la familia de la víctima, José Antonio Sires, ha indicado que esta parte había ofrecido al autor de los hechos el reconocimiento de los mismos desde hace "varias semanas" para "evitar que la familia tuviese que ver las pruebas, la autopsia. Evitar el procedimiento con jurado popular".

"Hasta hace un par de días no reconocía los hechos, quería celebrar el juicio. No obstante, al final ha reconocido que ha sido autor material de los hechos, algo irrefutable, dado que solo había un acusado. Todas las pruebas apuntaban a él", ha explicado el letrado.

El Ministerio Público indicaba en sus conclusiones provisionales, elevadas a definitivas, precisaba que en los meses anteriores a los hechos el acusado se había trasladado a vivir de manera más continuada a este inmueble. Durante este tiempo, "ejercía una actitud de control" sobre su mujer, "llegando ésta a decirle que si seguía así, tomaría medidas y denunciaría", un "control que prosiguió cuando, el día 2 de julio de 2023, el acusado descubrió" que su esposa mantenía otra relación sentimental, "no aceptando la ruptura de su matrimonio".