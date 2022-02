Un acertante de Triana gana el "Sueldazo" de la ONCE de 2.000 euros al mes durante diez años

Fátima Ortiz - ONCE

SEVILLA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de fin de semana de la ONCE de este sábado ha dado un "Sueldazo" de 2.000 euros al mes durante 10 años, que suman 240.000 euros en premios, a un acertante de Triana.

La suerte la ha dado Fátima Ortiz a las dos semanas de estrenarse como vendedora de la ONCE, en su punto de venta ubicado los fines de semana a las puertas de la parroquia de San Jacinto, aunque entre semana vende en Pagés del Corro.

Ortiz, maestra de Educación Infantil y trabajadora social, ha iniciado su trayectoria laboral como vendedora con un 42% de discapacidad visual ilusionada con dar premios a sus clientes. "Pero nunca imaginé que fuera a ser tan pronto", reconoce esta mañana. En sus dos primeras semanas el premio mayor que había dado fueron 150 euros con un Triplex de la ONCE.

"Estoy encantada, y si he arreglado la vida a alguien un poquito, mejor que mejor, y si lo necesita más -afirma-. Me siento muy orgullosa de ser vendedora de la ONCE y de haber dado un premio tan pronto, ahora a ver si doy también el del Padre", dice entusiasmada.

El sorteo de este sábado estaba dedicado al Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo (Salamanca) y ha dejado un cupón premiado con 20.000 euros en Úbeda (Jaén) y Jerez respectivamente, y ha llevado el resto de premios a Cantabria y el País Vasco. Y este domingo, 27 de febrero, víspera del Día de Andalucía, el cupón de la ONCE tiene motivo andaluz porque tiene como protagonista al Año Cultural Nebrija, de Lebrija.