Acuerdo entre Diputación de Sevilla y sindicatos para el reconocimiento de actividades formativas al personal

Firma de convenios de colaboración entre la Diputación de Sevilla y los sindicatos CCOO y UGT - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha firmado este miércoles sendos convenios de colaboración con los secretarios generales de CCOO de Sevilla, Carlos Arustu, y UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés, para el reconocimiento de las actividades formativas dirigidas al personal empleado público de la institución, así como de sus entes instrumentales, en el marco del Acuerdo de Concertación Social de la Provincia.

Según ha indicado la institución en una nota, el objetivo de estos convenios es "avanzar en la modernización de la administración pública y en la mejora continua del empleo público, para que redunde en una prestación de servicios de mayor calidad a los ayuntamientos de la provincia".

Las actividades formativas podrán desarrollarse en la modalidad presencial, online o mixta y contarán con certificación oficial de asistencia o aprovechamiento, con una duración mínima de 6 horas lectivas. Estas acciones serán baremables en los procesos internos de selección, provisión de puestos y promoción profesional, conforme a la normativa vigente.

Asimismo, según se recoge en los acuerdos, se cuidará especialmente la participación, para "garantizar la igualdad de oportunidades, en particular de personas con dificultades para la conciliación".

Tras la firma, el presidente de la Diputación ha destacado que la formación constituye un "eje estratégico y prioritario para el actual equipo de gobierno", como "una herramienta para dar un nuevo enfoque a los procesos y readaptar la forma en la que se trabaja a diario en las administraciones públicas".

En este sentido, Fernández ha subrayado el doble objetivo de estos convenios: "Impulsar la carrera profesional y contribuir a un empleo público de calidad y, al mismo tiempo, mejorar la productividad y la calidad del servicio que se presta a los ayuntamientos y a la ciudadanía en general".

Aunque en los convenios "no se especifica el contenido de los programas de formación", el presidente de la Diputación ha señalado que, en estos momentos, supone "un especial desafío todo lo que tiene que ver con la transformación tecnológica y la irrupción de la IA, que deben entenderse como una oportunidad para mejorar la gestión pública y permitir que los empleados públicos puedan centrarse en tareas mayor creatividad y valor añadido y en la supervisión de procesos".

Los acuerdos rubricados estarán en vigor hasta el año 2029 y se materializarán, al inicio de cada ejercicio, en programas anuales de formación a los que se dará difusión para que los empleados públicos interesados puedan conocerlos y participar en los mismos.