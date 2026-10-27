Adelante alerta de la retirada de una placa alternativa por la memoria democrática en la Avenida de Hytasa en Sevilla

Archivo - El parlamentario de Adelante Andalucía Nacho Molina, en una foto de archivo. - ADELANTE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha advertido de la "retirada y destrucción" de una placa simbólica colocada por el movimiento memorialista en la Avenida de Hytasa (Sevilla) que, según la formación, alerta en forma de protesta de la figura del Cardenal Ilundáin.

A juicio de la formación, se trata de una figura "cómplice de la brutal represión fascista en la ciudad, especialmente en el Cerro del Águila", por lo que el portavoz de Adelante Andalucía Sevilla, Nacho Molina, ha pedido respeto a la Ley de Memoria Democrática.

"La memoria de esta ciudad se mantiene viva y debemos respetarla, y no tratar de blanquearla menospreciando a quienes dieron su vida por la libertad. Hay miles de personas que aún permanecen en las fosas a las que el Ayuntamiento de Sevilla niega una sepultura digna. La placa colocada por el Ayuntamiento es un insulto a la memoria histórica", ha manifestado Molina en un comunicado remitido por Adelante.

De hecho, Molina ha analizado la presunta retirada de la placa simbólica colocada por asociaciones vecinales como acto de protesta y tras interpelar al gobierno municipal sobre la "ilegalidad de mencionar al cardenal franquista".

"No nos valen las excusas oficiales de que la placa municipal recuerde un hecho acaecido años antes del golpe de Estado: el personaje en cuestión se puso del lado de la represión y, bajo su mandato cardenalicio Sevilla, vivió una brutal represión sin que la jefatura de la Iglesia hiciera nada para evitar las matanzas y los fusilamientos", ha explicado Molina.