Adelante Andalucía denuncia el "colapso" del transporte en Alcalá de Guadaíra y exige soluciones a Ayuntamiento y Junta

Militantes de Adelante Andalucía y vecinos de Alcalá de Guadaíra en una concentración frente al Ayuntamiento para denunciar la "falta" de transporte urbano e interurbano en autobús. - ADELANTE ANDALUCÍA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

La diputada alcalareña de Begoña Iza ha participado junto a militantes de Adelante Andalucía y vecinos de Alcalá de Guadaíra en una concentración frente al Ayuntamiento para denunciar la "falta" de transporte urbano e interurbano en autobús, que, según ha criticado, "son los mismos que hace 40 años". Además, ha exigido soluciones a Ayuntamiento y Junta ante este problema.

Iza ha calificado la situación de "insostenible" y ha recordado que no es la primera vez que lo denuncian. Según la diputada, llevan años trasladando al Parlamento andaluz las demandas de un transporte público digno, pero se enfrentan a la "inacción" tanto de la alcaldía como del Gobierno andaluz.

"En el Parlamento, la Consejería de Fomento insiste en que el tranvía va a llegar y seguimos esperando como tantas promesas", ha señalado. A su juicio, los vecinos dependen principalmente de los autobuses Casal, que ha descrito como "una tortura" y un "problema cotidiano".

Iza ha explicado el "calvario" diario de los usuarios, porque "cada mañana hay personas que se quedan en tierra, los autobuses pasan llenos o directamente no pasan. Los servicios son claramente insuficientes, y Casal sigue embolsándose 15 millones de euros por los servicios que presta en Alcalá, lo cual nos parece un escándalo porque no se cumplen en condiciones".

Desde Adelante Andalucía exigen tanto la puesta en marcha del tranvía como autobuses que cubran las necesidades reales del municipio. "Además de trasladarlo al Parlamento y a la Consejería de Fomento, estamos recogiendo firmas y lanzando una campaña de concienciación. Si el equipo de gobierno no resuelve el problema, Adelante Andalucía lo hará", ha concluido la diputada.