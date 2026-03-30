Asignado a la Unidad Aceleradora de Proyectos el centro de reparación de motores para Ryanair en Sevilla

Archivo - Avión de la compañía irlandesa en la pista de un aeropuerto - RYANAIR - Archivo

SEVILLA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado razón este lunes de la asignación a la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP) del nuevo centro de reparación integral de motores de aeronaves pertenecientes a la flota de Ryanair de la compañía Negocios Raiseber S.L. en Sevilla, cuya inversión se eleva por encima de los 290 millones de euros y que creará 950 empleos, 600 de ellos directos.

Según ha indicado la Junta en una nota, el proyecto se ubicará en terrenos situados en el Puerto de Sevilla, gestionado por la Autoridad Portuaria de Sevilla, y consistirá en la implantación de un centro industrial especializado en mantenimiento, reparación y revisión (MRO) destinado a realizar operaciones técnicas completas sobre motores aeronáuticos y sus componentes.

Las instalaciones incluirán áreas de recepción, desmontaje, inspección, reparación, montaje y pruebas, así como celdas de ensayo de motores para la verificación funcional tras las operaciones de mantenimiento.

El centro estará equipado con maquinaria, herramientas y sistemas técnicos especializados necesarios para el mantenimiento de motores aeronáuticos conforme a los estándares del sector. La infraestructura industrial comprenderá igualmente los edificios de producción, áreas logísticas, instalaciones técnicas auxiliares y sistemas necesarios para el funcionamiento de la actividad.

En este sentido, el centro de Ryanair tendrá capacidad para atender aproximadamente 200 propulsores al año, permitiendo realizar operaciones completas de diagnóstico, mantenimiento, reparación y pruebas antes de su retorno a servicio. La actuación contempla tanto la construcción de las instalaciones industriales como la implantación de equipamiento técnico y sistemas industriales asociados, necesarios para la puesta en funcionamiento del centro.

La inversión total de esta iniciativa asciende a un total de 291,63 millones de euros, generando así un impacto económico significativo en el municipio de Sevilla y en el conjunto de la provincia, impulsando la actividad de proveedores locales, empresas auxiliares y servicios asociados, reforzando el ecosistema aeronáutico andaluz y la atracción de inversión industrial.

El centro prevé la creación de 950 empleos durante la fase de explotación, siendo 600 de ellos directos, además de 400 empleos durante la fase de construcción.

La Junta ha indicado que el proyecto "contribuirá a la generación de empleo cualificado y estable, favoreciendo la mejora de las oportunidades laborales en la provincia de Sevilla". Asimismo, "impulsará la formación técnica y la colaboración con centros educativos y tecnológicos, promoviendo el desarrollo de talento local y el fortalecimiento del tejido industrial de Andalucía".