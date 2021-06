Adelante reprocha a Espadas la pobreza ante el estudio del INE y él anuncia un "observatorio" local de datos

El alcalde avisa de que el INE "mide sólo una parte de la realidad" al no contabilizar pensiones no contributivas o ayudas públicas

SEVILLA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Durante el pleno ordinario celebrado este jueves por el Ayuntamiento de Sevilla, el Grupo municipal de Adelante ha reprochado al Gobierno local del PSOE que la edición 2021 de los Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística (INE) incluyen de nuevo a seis barrios hispalenses dentro de los 15 con menor renta neta media anual por persona de toda España, ante lo cual el alcalde, Juan Espadas (PSOE), ha avisado de que dicho estudio "mide sólo una parte de la realidad" y ha anunciado un "observatorio" local de datos.

En concreto, Daniel González Rojas, portavoz adjunto de Adelante, ha señalado que la edición 2021 de los Indicadores Urbanos del INE, enmarcados en el proyecto europeo Urban Audit sobre las condiciones de vida en las ciudades de la Unión Europea, incluye de nuevo al Polígono Sur como el barrio de menor renta neta media anual por habitante de toda España, seguido otra vez de Los Pajaritos y Amate y con un total de seis barrios de la capital andaluza entre los 15 con menor renta neta media anual por persona de toda España.

Esta estadística se repite "un año más", como ha lamentado el edil de la coalición, que ha rememorado las palabras en las que Espadas aseguraba que dicho informe no refleja "los recursos reales" de los barrios desfavorecidos, tras lo cual ha preguntado al primer edil "si considera que los datos no son realistas".

Además, González Rojas ha avisado de que las políticas sociales municipales se reducen a "pan para hoy y hambre para mañana", además de recriminar al Gobierno local del PSOE sus intentos de "maquillar la realidad" de los barrios desfavorecidos y "primar la inversión en ladrillos y no en las personas", en alusión a las mejoras urbanas.

"MIRAR CON PERSPECTIVA" EL INFORME

Ante ello, Espadas ha llamado a "mirar con perspectiva" el citado informe, pues sus ediciones anuales son confeccionadas con relación a datos "de tres años" atrás y "evalúan sólo la renta declarada a efectos tributarios", es decir que el citado estudio no contabiliza ingresos que reciben las familias de estas zonas en materia de "pensiones no contributivas, dependencia, ayuda domiciliaria" o de "medidas compensatorias". "El informe mide sólo una parte de la realidad", ha explicado.

En ese sentido, ha esgrimido que dada la "alta tasa de desempleo" de los citados barrios y la "precariedad" que afrontan muchas de sus familias, las mismas reciben "recursos de las administraciones públicas que no contabiliza el informe".

"SISTEMA PROPIO DE INDICADORES"

Defendiendo que su gobierno local "es el que más ha invertido" en materia de política social, Espadas ha anunciado que el Ayuntamiento planea poner "en marcha un nuevo sistema de indicadores propios", es decir un "observatorio de datos" de ámbito local que será "licitado en breve", para obtener una imagen de la ciudad conforme a "50 indicadores por distritos y barrios que permitan siete tipos distintos de informes" merced a "más de 300 variables e indicadores".

González Rojas ha valorado de su lado esta medida, pero no obstante, ha avisado al alcalde de que "de indicadores no se come", llamando a visibilizar "claramente que en Sevilla hay pobreza".

En paralelo, el pleno ha aprobado una moción de Adelante en demanda de que el Ayuntamiento se comprometa a apoyar el programa Viopet, procurando que las víctimas de violencia machista puedan alojar a sus mascotas en sus propias casas de acogida o, de no ser posible, velando porque estos animales encuentren un hogar de acogida hasta que las mujeres puedan recuperarlos. La moción pide además que el Ayuntamiento incluya este servicio de atención y alojamiento de las mascotas en los protocolos de atención de violencia machista.

Igualmente, ha sido aprobada otra moción de Adelante instando a planificar la conservación, ampliación y adecuación de las instalaciones habilitadas para la práctica del skateboard.