Adjudicado el servicio anual de rescate, recogida y protección de animales de la vía pública en Sevilla

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El servicio de rescate, recogida y protección de animales en Sevilla ha sido adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Soluciones Veterinarias, una pyme española que se ha impuesto entre las seis ofertas presentadas. La propuesta ganadora fija un importe de 236.641 euros (IVA incluido), tendrá una duración de un año y contempla tiempos máximos de respuesta de 60 minutos, atención veterinaria urgente y un refugio autorizado a menos de 30 kilómetros de la ciudad.

El contrato, convocado por la Delegación de Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal mediante un procedimiento abierto, valoraba criterios como el precio, la capacidad de transporte simultáneo de animales, el tiempo de respuesta ante avisos de rescate y las condiciones medioambientales de los vehículos. La adjudicación de este contrato se publicó en la Plataforma de Contratación el pasado viernes y se encuentra en periodo de recurso, que se establece en 15 días hábiles.

El objetivo del mismo es garantizar la atención urgente a animales extraviados, abandonados o en riesgo, con cobertura durante las 24 horas los 365 días del año. Este servicio refuerza la capacidad de respuesta del Ayuntamiento para proteger a los animales y velar por la seguridad pública de forma coordinada y profesional, destacan fuentes municipales a Europa Press.

El servicio incluye la recogida de perros, gatos (no se incluyen ferales que pertenezcan a colonias),hurones, équidos, rumiantes y fauna silvestre que supongan un riesgo para las personas o para ellos mismos. También contempla la intervención en casos de maltrato flagrante y la atención a animales heridos o enfermos que necesiten asistencia veterinaria urgente.

El servicio se prestará los 365 días del año con distintos niveles de cobertura. En todos los tramos horarios, el personal realizará rondas por todo el término municipal en vehículos homologados, y podrá contar con el apoyo de Policía Local, Bomberos y Cecop en caso necesario.

"Con este nuevo contrato garantizamos una respuesta profesional y coordinada ante cualquier incidencia relacionada con el bienestar animal, complementando el trabajo que realiza el Centro Municipal de Protección y Control Animal", añaden las mismas fuentes.

La empresa adjudicataria deberá contar con un equipo mínimo de cuatro auxiliares laceros-conductores en turnos de dos, y un veterinario director colegiado. También debe disponer de vehículos autorizados para el transporte de animales mayores y menores, y un refugio adaptado situado a menos de 30 kilómetros de la ciudad. La atención debe prestarse en un máximo de 60 minutos desde el aviso, con elaboración de informes detallados de cada intervención.

En caso de identificación del animal mediante microchip, se contactará con su propietario. Los animales sin identificar o no reclamados serán trasladados a las instalaciones del adjudicatario hasta su entrega al Centro Municipal el siguiente día hábil.

Además, se contempla el suministro de alimentación y atención veterinaria cuando sea necesario, incluyendo tratamientos, pruebas diagnósticas y gestión de cadáveres según la normativa.