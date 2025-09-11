Adjudicados 97.000 metros cuadrados del parque logístico de Carmona (Sevilla) a la aeronáutica suiza Pilatus

Archivo - Avión de Pilatus, que ha anunciado su desembarco en Carmona, en una foto de archivo. - TWITTER PILATUS AIRCRAFT LTD - Archivo

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha anunciado la adjudicación de más de 97.000 metros cuadrados en el Parque Logístico de Carmona (Sevilla) a la aeronáutica suiza Pilatus para la implantación de la multinacional en este importante núcleo industrial, lo que ha calificado de "decisión histórica para Andalucía".

Así lo ha expresado en la sesión plenaria celebrada este jueves en el Parlamento andaluz. "No estamos solo hablando de suelo industrial, hablamos de un hito estratégico, que consolida a Sevilla como capital aeronáutica del sur de Europa y a nuestra tierra como un polo de atracción de inversiones internacionales, que es en lo que trabaja a diario el Gobierno de Juanma Moreno".

Día ha recordado que el proyecto de Pilatus supone una inversión de entre 75 y 100 millones de euros y la creación de hasta 500 empleos cualificados en fases sucesivas. "Y lo más importante, oportunidad para nuestros jóvenes ingenieros, para nuestros jóvenes técnicos, que van a poder desarrollar su proyecto de vida y su talento aquí en nuestra tierra".

La consejera del ramo ha subrayado en la Cámara autonómica que Andalucía apuesta por sectores industriales de alto valor añadido, "con futuro y con innovación". En este sentido, esta adjudicación "es fruto de un trabajo más que riguroso, muy riguroso y de un modelo de gestión propio".

Desde el Gobierno andaluz "hemos puesto orden y transparencia", y, sobre todo, "algo importante: cooperación institucional entre la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y Sodecar, la sociedad municipal de Carmona".

"Carmona se va a convertir en un motor de transformación industrial, pero el impacto trasciende sus fronteras, refuerza Aerópolis y se integra en la red logística de Andalucía", ha añadido la consejera de Fomento.