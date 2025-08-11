Administradores de fincas advierten de la multa de hasta 750 euros por el vertido del aire acondicionado en Sevilla

Administradores de Fincas advierten de la multa de hasta 750 euros por el vertido del aire acondicionado. - COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE FINCAS

SEVILLA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla (CAF Sevilla) ha insistido en la importancia de que la conocer y respetar la normativa municipal para evitar enfrentamientos innecesarios ante la porblemática en comunidades de vecinos sobre la instalación de aparatos de aire acondicionado en lugares no permitidos.

El CAF ha apuntado en un comunicado que la Ordenanza Municipal de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Municipales del Ayuntamiento de Sevilla establece que queda prohibido el vertido sobre la vía pública de desagües de aparatos de refrigeración. El incumplimiento de esta norma se considera una infracción leve y puede ser sancionada con una multa de hasta 750 euros. Por tanto, los aparatos de aire acondicionado deben contar con un sistema de canalización adecuado para evitar que el agua de condensación caiga directamente sobre la calle o zonas comunes.

Asimismo, apuntan que se pueden colocar en fachadas o patios interiores donde existan ventanas aunque se deben respetar ciertos niveles de inmisión acústica interior con puertas y ventanas cerrada y no superen el máximo de 35 decibelios. Sin embargo, en edificios antiguos no siempre se respetan esos límites acústico, ya que los inmuebles no cuentan con infraestructuras adecuadas para instalaciones centralizadas. En estos casos, aunque "no siempre hay alternativas evidentes, la colocación en fachada debe hacerse con especial cuidado, procurando siempre el consenso con la comunidad de propietarios y teniendo en cuenta el posible perjuicio al resto de vecinos", han detallado.

En las viviendas de nueva construcción, "el problema suele estar resuelto de antemano, ya que los edificios incorporan espacios habilitados en azoteas o patios técnicos". Sin embargo, en los bloques antiguos, la ausencia de soluciones estructurales "lleva a muchos propietarios a improvisar, lo que acaba provocando problemas con los vecinos, que sufren los efectos del ruido, las vibraciones o el goteo constante del equipo".

La presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, María Dolores García Bernal ha recordado "la importancia de consultar previamente con un profesional colegiado para evitar problemas tanto de sanciones como de convivencia entre los vecinos. El Administrador de Fincas, ha severado que "no solo conoce la normativa, sino que puede orientar a los propietarios sobre cómo proceder de forma legal, mediar en posibles desacuerdos y garantizar que la instalación se ajuste a los requisitos técnicos y urbanísticos".