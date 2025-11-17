La Aemet activa aviso amarillo en Sevilla hasta mediodía por lluvias de hasta 15 litros en una hora

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado a primera hora de este lunes 17 de noviembre el aviso amarillo en la Sierra Norte y la campiña de Sevilla por lluvias que pueden dejar hasta 15 litros de agua por metro cuadrado en una hora.

El aviso, que estará vigente hasta las 12.00 horas, se suma al aviso amarillo en el Estrecho y el litoral de Cádiz hasta las 21.00 horas por precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y 40 litros en 12 horas, con posibilidad de ir acompañadas de tormentas. El resto de provincias andaluzas no registran avisos.

La previsión de la Aemet para este lunes en Andalucía es de cielos nubosos o muy nubosos con precipitaciones entre débiles y moderadas, más probables e intensas en el litoral atlántico y el área del Estrecho, donde pueden ser localmente fuertes y persistentes e ir acompañadas de tormentas ocasionales.

Las temperaturas irán en descenso, aunque localmente las máximas no tendrán cambios. Los vientos serán entre flojos y moderados de componente oeste, con intervalos fuertes en el litoral atlántico durante la primera mitad del día.