La Junta cofinancia el nuevo centro de atención infantil temprana de Tocina (Sevilla) a través del PFEA

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Javier Millán, ha visitado este martes las obras del nuevo centro de atención infantil temprana de Tocina (Sevilla) y la reforma del Centro Cívico Blas Infante, dos de los proyectos cofinanciados por la Junta de Andalucía a través del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA).

Según una nota de prensa emitida por la Junta de Andalucía, Millán ha puesto en valor la "colaboración entre administraciones para ayudar a los ayuntamientos a garantizar equipamientos y servicios a sus vecinos que son fundamentales para fijar la población al territorio y generan empleo en el medio rural".

Asimismo, Millán ha mantenido un encuentro con el alcalde de la localidad, Francisco José Calvo, en el Ayuntamiento en el que ha destacado "la apuesta del Gobierno andaluz por el municipalismo, reflejada en el incremento presupuestario del Plan de Cooperación Municipal que se ha duplicado desde 2018 hasta alcanzar este año los 2.375 millones de euros".

En el caso del PFEA, se trata de un "ejemplo de colaboración entre administraciones ya que participan el Gobierno central, que a través del SEPE financia la mano de obra de los proyectos que presentan los ayuntamientos, la Junta y las Diputaciones provinciales, que costean los materiales".

En la convocatoria de 2024, cuyas obras se desarrollaron el año pasado, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública aportó específicamente 222.515 euros a las obras del PFEA en Tocina, principalmente el proyecto del nuevo centro de atención a la dependencia y las reformas del centro cívico Blas Infante, del campo de fútbol y del polideportivo municipal.

Las obras del PFEA 2024 dieron empleo, según la Junta, a 349 vecinos de Tocina y generaron 7.842 jornales, "una cifra importante en un municipio de 9.500 habitantes muy vinculados al sector agrario".

Para el PFEA 2025, que se ejecutan este año, el Ayuntamiento de Tocina ha presentado nuevos proyectos para reurbanizar varias calles del municipio, reformar naves municipales destinadas a almacén y construir unos vestuarios en el polideportivo cubierto que contará con una cuantía similar por parte de la Junta ya que "la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado ha impedido aumentar la cuantía destinada al PFEA y nuestra aportación es proporcional a la del SEPE".