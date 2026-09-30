El aeropuerto de Sevilla recibe el primer vuelo de Air Serbia tras el estreno de la conexión con Belgrado

Un avión de Air Serbia, procedente de Belgrado, aterriza por primera vez en el aeropuerto de Sevilla - AENA

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Sevilla ha organizado este miércoles, 30 de septiembre, una "bienvenida especial" para el primer vuelo de Air Serbia procedente de Belgrado. Esta conexión, que arranca con una operativa de dos frecuencias semanales --miércoles y sábados--, no sólo supone la incorporación de un nuevo destino a la programación del aeropuerto, sino también de una compañía aérea que hasta ahora nunca había ofrecido una ruta regular en sus instalaciones.

Los pasajeros de este primer vuelo han sido recibidos con una 'mesa dulce' en la sala de recogida de equipajes, donde han podido degustar galletas tematizadas con imágenes de Sevilla y de la capital serbia, informa AENA en un comunicado.

El acto ha contado con la presencia de la embajadora de Serbia en España, Irena Sarac; el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano; la directora general de Ordenación del Turismo de la Junta de Andalucía, Estrella Díaz; el tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense, Álvaro Pimentel; el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez; y el director del aeropuerto de Sevilla, Miguel Palomares.

Todos ellos han puesto de relieve la importancia que tiene esta nueva ruta para la conectividad con Europa del Este, considerado un mercado estratégico para el destino Sevilla.

El subdelegado del Gobierno ha remarcado la importancia de abrir un nuevo vuelo directo internacional, "que era una de las grandes carencias que tenía este aeropuerto y que, a raíz de la inversión estatal de 2023 ha permitido que se compense y que sea un aeropuerto no solo de pasajeros nacionales".

En este sentido, Toscano ha destacado los más de 840.000 viajeros registrados en agosto, lo que supone un incremento del 8,6% respecto al mismo periodo del año anterior o los casi 7 millones de viajeros que han pasado ya por estas instalaciones en los primeros ocho meses del año.