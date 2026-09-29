El aeropuerto de Sevilla tiene margen para crecer sin recurrir a la ampliación: "Estamos al 50% de capacidad"

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SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ampliación del aeropuerto de Sevilla sigue sin despegar. Pese a que a final de año se superarán, previsiblemente, los diez millones de pasajeros, desde el aeródromo hispalense se muestran convencidos de que aún hay margen para crecer sin recurrir a otra importante reforma o a un nuevo edificio. Para ello, se esgrime que de los casi 60.000 pasajeros diarios que podría acoger en sus instalaciones --cálculo resultante de multiplicar 3.200 usuarios/hora, según la capacidad máxima estimada, por las 18,5 horas en las que permanece abierto--, no se llega a los 30.000 viajeros de media al día en estos momentos.

"Si consideramos el número de horas que estamos abiertos y miramos esa capacidad, estamos en torno al 50% de la misma. Lo lógico es trabajar con la cantidad de pasajeros que puedes gestionar en una hora. No obstante, eso no significa que no vayamos a actuar sobre puntos que veamos que pueden chirriar", como asegura su director, Miguel Palomares, en un desayuno informativo este martes en las oficinas del aeropuerto.

De este modo, el nuevo responsable del aeródromo sevillano, nombrado en mayo de este año en sutitución de Sergio Millanes, sigue la línea de su antecesor en cuanto a no que descarta la ampliación de la terminal, si bien la sitúa en el medio plazo, dado que no se atisba por ahora una situación de colapso y la última rehabilitación integral del edificio ha permitido afrontar los sucesivos incrementos de demanda, como apuntaba entonces el hoy director del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.

Al respecto, Miguel Palomares remarca las actuaciones que se van a llevar a cabo con la inversión estatal de 235 millones de euros que recoge el plan quinquenal del Gobierno, entre ellas, el aumento de las líneas de filtro de seguridad, el incremento de la Sala VIP "ante su creciente demanda" --licitada por 3 millones de euros--, el alejamiento de la carga aérea, acercando así la plataforma de aeronaves; un nuevo finger --el puente móvil y cubierto que conecta la terminal directamente con la puerta del avión--, y la instalación de más placas fotovoltaicas: "Vamos a seguir actuando sobre el aeropuerto independientemente de que tengamos cierta holgura de capacidad para seguir trabajando".

En este sentido, el director del aeropuerto subraya que hay grupos de trabajo que vienen analizando las necesidades funcionales de las distintas áreas que forman parte de este "ecosistema", como facturación, embarque o filtros de pasajeros, para establecer planes coordinados de cara al futuro. "El aeropuerto no será un escollo para el crecimiento sostenible en lo que a volumen de viajeros se refiere".

Palomares también asevera que "no existe demanda" en la actualidad que motive la apertura del aeropuerto las 24 horas del día e insiste en que la senda de crecimiento de viajeros se concentra sobre todo en las denominadas 'horas valle', entre las 11 y las 13 horas.

CONEXIÓN FERROVIARIA Y NUEVAS RUTAS

En cuanto al proyecto de conexión ferroviaria entre el aeropuerto y Santa Justa, Palomares afirma que es una cosa que "no corresponde a Aena, sino al Ministerio (Fomento)". En todo caso, "siempre es positivo conectar el aeropuerto con la ciudad o con su entorno", añade. "Estamos a disposición de cualquier sistema o vía de transporte que quiera venir al aeropuerto para conectarse con nosotros".

Las conexiones que se marcan "a futuro" tienen que ver con la zona del Báltico, países de Europa del Este y América del Norte. Respecto a esta última, asegura que esa ruta, sin concretar el destino final --sobre la mesa, y junto a Nueva York, también estaría Miami, Chicago o Toronto-- "está el caer" porque "se lleva trabajando tiempo y existe interés por parte de las compañías, como se demostró en el último congreso del sector 'Routes Europe 2025, celebrado en Sevilla".

"Estamos abordando esa cuestión conjuntamente en las mesas de conectividad con todas las entidades locales", abunda. "Mi opinión es que tarde o temprano llegará esa línea de larga distancia". La situación geopolítica "no acompaña" en estos momentos, "por la subida del combustible o escasez de aviones, pero sí juega a favor el que esas rutas de largo radio puedan ser operadas por aviones de un solo pasillo, similares a los Boeing 737 o los Airbus 320, y, por tanto, requieran de una menor demanda".

Por último, el director del aeropuerto destaca el crecimiento exponencial del tráfico internacional, que representa ya un 51 por ciento del volumen de pasajeros, el hecho de que se haya pasado de 10 compañías que prestaban servicio en Sevilla a una treintena de aerolíneas, y que se hayan estrenado ocho rutas este verano y se hayan mantenido en este periodo estival seis conexiones de la temporada de invierno.