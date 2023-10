Aertec presenta el proyecto Geodesy, un nuevo sistema de navegación que validará la seguridad operacional de los drones

SEVILLA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía internacional especializada en tecnología aeroespacial, Aertec, ha presentado, en la Semana Mundial del Espacio que se ha celebrado en Sevilla del 4 al 10 de octubre, el proyecto Galileo Enhanced Operation for Drone Systems (Geodesy) gracias al cual se ha desarrollado un receptor de Galileo multifrecuencia-multiconstelación que permitirá a los drones, UAS (sistemas aéreos no tripulados) y VTOLs (vehículos de despegue y aterrizaje vertical) un rendimiento de navegación que cumpla requisitos técnicos y operativos "muy exigentes".

La Movilidad Aérea Avanzada (AAM) generará una alta concentración de aeronaves, tripuladas o no, volando a baja altitud sobre nuestros entornos urbanos con márgenes de precisión muy estrictos, que con los sistemas actuales todavía son difíciles de conseguir, según ha argumentado la compañía en una nota de prensa.

"El escenario de operaciones reales en vuelo de vehículos aéreos no tripulados en espacio no segregado es sin duda uno de los más importantes previstos en el futuro y el más relevante según una industria de movilidad aérea urbana que avanza rápidamente en el ámbito técnico, pero que necesita de este tipo de proyectos para validar la seguridad operacional de sus propuestas tecnológicas", ha señalado el director de Desarrollo de Negocio de Sistemas Aeroespaciales de Aertec, Rafael Márquez.

El proyecto Geodesy, cofinanciado por la Agencia Europea para el Desarrollo del Programa Espacial (Euspa) como parte de la convocatoria Fundamental Elements, se enmarca en la Categoría Específica EASA de operaciones de drones considerando rutas VLL (muy baja altitud) dentro de un entorno U-Space en lo que respecta a sus propiedades de posicionamiento como geofencing, geocaging y ATOL (despegue y aterrizaje automático), ya que es el ámbito que presenta un "mayor potencial" de crecimiento industrial.

En este tipo de rutas VLL, según explica Aertec, la separación segura es el concepto "clave" para mantener las aeronaves a una distancia mínima entre sí para reducir el riesgo de colisión entre ellas. En espacio aéreo no controlado, la separación mínima se mantiene mediante reglas de procedimiento y conciencia situacional, y las distancias mínimas para separación segura de aeronaves dependen actualmente de la precisión que ofrece el sistema de navegación utilizado.

Gracias al consorcio de empresas que conforman Geodesy, lideradas por Aertec, y del que también forman parte PildoLabs, el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (Catec) y el Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Cataluña (CTTC), este nuevo sistema de navegación de alto rendimiento contribuirá a mejorar la capacidad final de U-Space, ya que se podrán permitir separaciones reducidas entre drones gracias a una posición más precisa.

Asimismo, Geodesy podría ser el punto de partida para la futura definición de la separación colaborativa conceptual entre diferentes aviones no tripulados. El proyecto también se ha centrado en utilizar el valor añadido que el uso de Galileo y sus diferenciadores pueden aportar al rendimiento de los drones, en particular con el despliegue en el sistema de los servicios OS-NMA (autenticación de la señal) y HAS (precisión extendida).

Galileo es el sistema europeo de radionavegación y posicionamiento por satélite, puesto en marcha por la ESA (Agencia Espacial Europea), y que dota a la Unión Europea de una tecnología independiente del GPS estadounidense y del Glonass ruso.

"Los sistemas no tripulados facilitan nuevas aplicaciones y modelos de negocio a los ciudadano, que de otro modo no serían posibles sin una correcta localización y control de los RPAS. Debido a sus configuraciones versátiles y adaptabilidad, se espera que la cantidad de drones que operan en el espacio aéreo mundial aumente exponencialmente en los próximos años, y Geodesy podrá contribuir al crecimiento seguro y armonioso de este nuevo mercado", ha añadido Márquez.

Aertec, además de liderar el proyecto Geodesy y de ser el representante del Consorcio ante la EUSPA, ha desarrollado la integración de receptor multiconstelación-multifrecuencia Galileo en el sistema de navegación del RPAS de ala fija Tarsis, para validar su efectividad en operaciones en vuelo tanto en línea de vista como fuera de línea de vista e, simulando una operación de un gran vehículo remotamente pilotado para transporte de mercancías o personas y volando en un escenario donde varios multicópteros pueden estar realizando otras misiones al mismo tiempo.

Para finalizar, en palabras del director de Desarrollo de Negocio de Sistemas Aeroespaciales de Aertec, "este proyecto ha supuesto una gran oportunidad para reforzar la cooperación de la industria y la academia con las agencias de seguridad aérea para implementar y expandir el uso de Galileo, proporcionando un efecto potenciador para la soberanía de la tecnología europea y la implementación de estándares europeos para los sistemas de navegación RPAS".