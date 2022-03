Los agricultores del Bajo Guadalquivir sopesan más protestas ante las "insuficientes" medidas por la sequía

SEVILLA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Agricultores, Ganaderos y Manchoneros (Agama) del Bajo Guadalquivir ha considerado este jueves "insuficientes" las medidas adoptadas por la Administración regional y la Consejería de Agricultura para atajar la situación de sequía extrema que atraviesa la zona del Bajo Guadalquivir, junto con la situación coyuntural social que se vive en estos tiempos, con la subida histórica de precios de todo tipo de insumos agrícolas.

El Bajo Guadalquivir, apoyado en esta asociación comarcal, se movilizó el pasado 4 de marzo por las calles de Sevilla, con unas 500 personas y 300 tractores, y realizando una concentración final a las puestas del Palacio de San Telmo.

La asociación lamenta una "falta de sensibilidad de la Junta de Andalucía con una zona enormemente damnificada por cuantos agentes confluyen actualmente en la actividad agraria, y que se estaba movilizando de forma totalmente pacífica y sin acritud hacia ninguna Administración, tan solo buscando una puerta abierta a sus reivindicaciones y peticiones".

"Entendemos que nuestros dirigentes siguen sin conocer la realidad de la zona, ya que las medidas recientemente publicadas son escasas y totalmente insuficientes para paliar o mitigar la situación que viven miles de familias agrícolas del Bajo Guadalquivir, y de otra parte, no vemos celo suficiente a la hora de implicar a la Administración central con las medidas solicitadas a su alcance. Hemos intentado que tuvieran la información de primera mano, pero nos la han rechazado", indica la asociación.

La Junta, de su lado, esgrime que ha tomado medidas como eximir de la obligación de sembrar al menos tres tipos diferentes de cultivos a los agricultores que soliciten ayudas agroambientales en explotaciones de más de 30 hectáreas; ayudas en régimen de concurrencia no competitiva destinada a explotaciones ganaderas afectadas por la sequía o ayudas a regantes.

"De la Administración central, sin noticias a la fecha, y la escasa batería de medidas implementadas por la Junta de Andalucía se antoja insuficiente y totalmente alejada de la realidad, hasta el punto de no servir a los agricultores de la zona para poder afrontar el año agrícola en curso, y de no remediarse de inmediato, supondrá situaciones familiares catastróficas de aquí a no muchos meses, como reconocen los propios agricultores".

Por ello, y ante la difícil situación que afrontan, no descartan seguir con sus movilizaciones y reivindicaciones "hasta que se nos escuche por nuestra propia voz".