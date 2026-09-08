Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acoge la Liga Burger del 10 al 13 de septiembre. - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

El recinto ferial de Alcalá de Guadaíra acoge del 10 al 13 de septiembre una nueva edición de la Liga Burger. Durante cuatro días, vecinos y visitantes, podrán disfrutar de una experiencia gastronómica y de ocio única en un formato que combina foodtrucks, música en directo, amplia zonas de veladores, y mucho más.

Según ha informado el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra en una nota, la delegada municipal de Comercio y Juventud, Paula Fuster, ha puesto en valor que Alcalá sea una de las ciudades elegidas para este evento y ha invitado a la ciudadanía a participar de esta iniciativa de ocio que se suma a las múltiples actividades con las que cuenta la ciudad, tanto de iniciativa municipal como privada.

Al hilo, Fuster ha explicado que para completar la experiencia, los asistentes podrán disfrutar de foodtrucks de helados caseros, y menús atractivos para los más pequeños, además de música en directo y Djs durante los cuatro días. En concreto, las actuaciones de los Djs tendrán lugar el sábado y el domingo a partir de las 18,00 horas. Los Tributos serán a las 23,30 horas. La entrada al recinto es libre y gratuita.