Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acoge en octubre el primer concurso nacional de baile flamenco El Arrabal

Presentación de la primera edición del Concurso Nacional de Baile Flamenco 'El Arrabal', organizado por el Ayuntamiento alcalareño - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

La Peña Flamenca El Arrabal y el Centro San Miguel, con la colaboración del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), con el fin de fomentar este arte y reconocer la labor y el esfuerzo de bailaores y bailaoras, convoca el I Concurso Nacional de Baile Flamenco 'El Arrabal', que se celebrará desde el día 2 al 24 de octubre de 2026 en el Centro San Miguel, a partir a partir de las 21,00 horas.

El delegado municipal de Cultura, Christopher Rivas, ha expresado que este certamen "servirá sin duda como lanzamiento para nuevos talentos, además de ayudar a preservar la riqueza del arte flamenco, uniendo la tradición de una ciudad como la nuestra con una de las principales señas de identidad de Alcalá".

En el concurso podrán participar aquellos bailaores mayores de 16 años. Contará con tres fases: preselección (hasta el 24 de septiembre), fase preliminar (días 2 y 3 de octubre, ampliable al 9 de octubre), a la que pasará un total de entre seis y nueve participantes; y fase final (24 de octubre), en la que formarán parte los tres concursantes seleccionados por el jurado como finalistas, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

La organización --añade el comunicado-- se reserva el derecho de realizar cualquier modificación en el calendario del concurso y los concursantes deberán estar presentes a la hora asignada por la organización. La no comparecencia sería objeto de descalificación. Las actuaciones podrán ser grabadas en cualquier formato, pudiendo la organización utilizarlas para la promoción del flamenco, tal como recogen las bases del concurso.