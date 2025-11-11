Alcalá de Guadaíra (Sevilla) celebra el próximo 20 de noviembre su primera Feria del Deporte y la Salud

Presentación de la Feria del Deporte y la Salud en Alcalá de Guadaíra en Sevilla. - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha presentado este martes la primera Feria del Deporte y la Salud que se va celebrar en el municipio el jueves 20 de noviembre en el Parque Centro. Se trata de una actividad abierta a toda la población pero "dirigida especialmente" a centros educativos y personas mayores.

Según una nota remitida por el Consistorio, los delegados municipales de Deportes, Pedro Gracia, y de Salud Pública, Lidia Ballesteros han presentado la propuesta. Gracia ha indicado que se ha diseñado un formato de "feria de muestras" con el objetivo de poner en valor "todo lo que nuestro Ayuntamiento viene realizando para y desde el deporte".

Por su parte, Ballesteros ha incidido en los beneficios del deporte para la salud para la población general. "Es necesario dar conocimiento de todo lo que ofrece la ciudad en el Deporte y la Salud, todo ello bajo el prisma de una Red Local de Salud (Relas) bien estructurada que permitirá ser un referente andaluz, conforme al futuro Plan Local de Salud", ha destacado.

El Parque Centro acogerá de 9 a 13 horas un total de 15 carpas, con espacios anexos, para mostrar todo lo que ofrecen las entidades y colectivos participantes como activos comunitarios de salud. La población podrá conocer la actividad de asociaciones, clubes deportivos, instalaciones deportivas y colectivos vinculados. Asimismo, se contará con la participación de los centros de salud, en una carpa en la que estarán presentes las personas responsables de la atención de enfermería familiar y comunitaria.

La cita se abre a la participación especial de las personas mayores, tanto por libre como procedentes de los centros de día. Igualmente, se ha enfocado a que desde los centros educativos puedan trasladar a los alumnos al evento. La prevención del sedentarismo en niños y adolescentes también tendrá cabida, igualmente, la vinculación a nuestros mayores del mantenimiento de la autonomía personal a través del mantenimiento de una actividad deportiva regular.