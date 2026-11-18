El delegado responsable del Área de Identidad del Ayuntamiento de Alcalá, Christopher Rivas, presentando la programación del 4 de diciembre. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) celebrará el 4 de diciembre, declarado por la Junta de Andalucía como Día de la Bandera, una programación especial que contará con exposiciones, documentales, concierto de Alba Molina y Álvaro Gandul y la ruta Blas Infante.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la programación la ha presentado el delegado responsable del Área de Identidad del Ayuntamiento de Alcalá, Christopher Rivas, que ha explicado que "desde nuestra responsabilidad municipal, entendemos que esta fecha no debe quedarse únicamente en un acto institucional o en una conmemoración simbólica". "Tiene que servir para acercar nuestra historia, nuestra cultura y nuestra identidad a la ciudadanía".

La primera de las actividades para conmemorar esta fecha es la exposición 'Paseo Matemático Al-Ándalus', que podrá visitarse hasta al 8 de diciembre en el Salón Talavera de la Casa de la Cultura de la mano de la Fundación Descubre. La muestra estará formada por 24 paneles y cuenta con un importante trabajo de investigación y divulgación que invitará a descubrir cómo las matemáticas, la geometría y la proporción están presentes en monumentos tan representativos de nuestra historia como la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba o el Real Alcázar de Sevilla.

El jueves 3 de diciembre, a las 18,00 horas, en la Casa de la Cultura, se proyectará el documental 'Ellas en la ciudad', dirigido por la arquitecta y urbanista sevillana Reyes Gallegos, que ha recuperado la historia de aquellas mujeres que, en los años setenta, llegaron a los barrios populares de Sevilla y tuvieron que organizarse para reclamar colegios, centros de salud, parques y servicios públicos.

De esta manera, el viernes 4 de diciembre, coincidiendo con el Día de la Bandera de Andalucía, tendrá lugar uno de los momentos centrales de esta programación con el acto de reconocimiento a la 'Promoción de la Identidad Andaluza' a partir de las 20,30 horas.

La jornada concluirá con la música de Alba Molina y el alcalareño Álvaro Gandul, una artista que representa una forma de entender y transmitir la cultura andaluza a través de sus raíces y de su expresión artística y cuyas entradas estarán disponibles a un precio de 5 euros en la web de entradas del Ayuntamiento.

Por último, el sábado 5 de diciembre a las 11:00h se realizará la ruta de Blas Infante dirigida al público general. Para participar es necesario realizar la reserva en la web de entradas del Ayuntamiento: entradas.alcaladeguadaira.es .

En este sentido, Rivas ha señalado que estas actividades son "una oportunidad única para profundizar en el conocimiento de nuestra historia y nuestra identidad y reivindicar con orgullo lo que hemos construido como pueblo", a la vez que ha animado a todos los vecinos a sumarse a esta celebración.