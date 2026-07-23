Alcalá de Guadaíra (Sevilla) desarrolla un Plan de Acción contra vertidos ilegales con limpieza y vigilancia policial

Reunión para cerrar el 'Plan de Acción contra Vertidos Ilegales' de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA) 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha puesto en marcha el 'Plan de Actuación contra Vertidos Ilegales', un proyecto municipal que gestionará la limpieza de las zonas en las que se detecten este tipo de incidencia, aumentará la vigilancia e informará a los ciudadanos y las empresas de las consecuencias, así como las sanciones que suponen estas conductas.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el plan de acción supondrá desarrollar los expedientes de Urbanismo en los lugares donde hay órdenes de ejecución y abrir nuevos expedientes en los solares privados con vertidos, así como poner en marcha acciones de limpieza por parte de la empresa municipal de limpieza AIRA e incrementar la vigilancia policial, con la ayuda de nuevas cámaras móviles que adquirirá el Ayuntamiento.

Al hilo, la alcaldesa de Alcalá, Ana Isabel Jiménez, ha detallado que las dimensiones del municipio y la abundancia de zonas industriales han provocado que "muchos irresponsables realicen vertidos de residuos de todo tipo" tanto en el campo, como en solares públicos y privados. Asimismo, ha trasladado que se trata de una conducta "muy grave" que atenta contra el medio ambiente y la salubridad, además de suponer un deterioro de la imagen de la ciudad.

De este modo, se actuará "en una doble dirección", que perseguirá eliminar los residuos y dar fin a este tipo de conductas. Así, el Plan de Actuación implicará a las delegaciones de Urbanismo, Hábitat y Medio Ambiente, así como a la Policía Local y AIRA, quienes realizarán un "diagnóstico actualizado de la situación" que incluirá los datos de los tres últimos años de Urbanismo, con los expedientes abiertos, los de la empresa municipal de limpieza AIRA y las actuaciones de la Policía Local, que sólo en 2026 realizó doce denuncias y tramitó tres delitos ambientales.

Igualmente, se hará uso de una catalogación de los espacios según su titularidad a la hora de actuar donde, aunque tendrán prioridad los de propiedad municipal, el Ayuntamiento actuará "de forma inmediata" en los casos de problemas de salubridad en espacios privados, de manera que se cargará posteriormente el coste a los propietarios. En cambio, cuando se trate de solares o espacios de propiedad de la Junta o la Diputación Provincial, se les informará de la situación y solicitarán su limpieza.

En paralelo, Alcalá pondrá en marcha una campaña de concienciación para que se conozcan las medidas que se están llevando a cabo y las sanciones que pueden acarrear la realización de vertidos ilegales, de manera que se hará un llamamiento a los ciudadanos a denunciar conductas incívicas y se difundirá el teléfono de la Policía y los datos que los agentes necesitan para la denuncia, así como el horario del punto limpio y el calendario de ejecución de su nueva instalación, que se encontrará entre el núcleo urbano y los polígonos.