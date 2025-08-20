Alcalá de Guadaíra (Sevilla) iluminará el camino principal del Parque de Oromana con un presupuesto de 199.000 euros

La delegada de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Luisa Campos, en el Parque Oromana. - AYTO. DE ALCALÁ DE GUADAÍRA.

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha presentado este miércoles el proyecto de iluminación del camino principal del Parque de Oromana, que transcurre desde el acceso por la Avenida Tren de los Panaderos hasta la Casa del Guarda. El plan cuenta con un presupuesto de 199.000 euros.

Según ha comunicado el Consistorio en una nota, en la actualidad, este recorrido carece de iluminación en gran parte de su trazado, lo que limita su uso en horario nocturno para las personas que acuden a pasear o practicar deporte cuando cae el sol.

En este contexto, la delegada del ramo, Luisa Campos, ha declarado que con esta actuación "se da respuesta a una demanda histórica de la ciudadanía y se abren más opciones para el disfrute del camino principal del Monumento Natural alcalareño".

De esta manera, el proyecto consiste en la instalación de un sistema de iluminación LED "eficiente, de bajo consumo y respetuoso con el entorno natural". Se ha diseñado en tres tramos, el primero va desde la Avenida Tren de los Panaderos hasta el puente de San Juan, un segmento en el que se instalarán báculos de cinco metros de altitud dotados con luminarias LED.

En el propio puente de San Juan se instalarán tiras LED en la baranda, para reforzar la seguridad del paso peatonal, y desde la salida del puente peatonal hasta la Casa del Guarda se colocarán balizas bajas que emitirán una luz suave para iluminar el camino de albero. Además, el sistema contará con encendido automático, con el objetivo de minimizar el gasto energético y reducir la contaminación lumínica.

Campos ha informado de que el proyecto se encuentra actualmente en proceso de adjudicación, "tiene un presupuesto de 199.000 euros y un plazo de ejecución máximo de cinco meses". Asimismo, la actuación "cuenta ya con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir".

Finalmente, con esta intervención, el Ayuntamiento "mejora la seguridad y la accesibilidad del parque en horario nocturno", al tiempo que "refuerza su compromiso con una ciudad más sostenible y respetuosa con el medio ambiente".