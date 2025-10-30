Alcalá de Guadaíra (Sevilla) instala 14 desfribiladores y dos mupis en espacios deportivos

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha instalado un total de 14 desfibriladores y dos mupis en espacios deportivos de la ciudad, además de contar con cuatro desfribiladores adicionales para eventos deportivos. Además, en el próximo mes de noviembre, desde el Consistorio se lanzará una campaña de formación para monitores deportivos, donde más de 200 personas aprenderán a usar estos dispositivos vitales.

Así, la localidad es "uno de los municipios de España con mejor cardioprotección" en sus espacios deportivos, según ha señalado la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, en el evento celebrado en el Centro Cívico Cultural Sur, en colaboración con la empresa Caryosa, distribuidora de estos aparatos, y que ha contado con el apadrinamiento del ex Seleccionador Nacional de Fútbol y Campeón del Mundo, Vicente del Bosque, según ha informado el Consistorio en una nota de prensa.

En este sentido, al acto asistieron también el delegado municipal de Deportes, Pedro Gracia, la delegada de Salud Pública, Lidia Ballesteros, y representantes de los clubes y entidades deportivas de la ciudad.

Jiménez ha destacado así que, "desde el Ayuntamiento se cumple con el compromiso" de hacer que estos espacios de actividad física sean "cada vez más seguros" para que, en el aspecto deportivo, "Alcalá sea una ciudad cardioprotegida".

De esta manera, la edil ha señalado que desde el Gobierno municipal se seguirá "trabajando en la promoción del deporte y la salud" ya que "esta iniciativa, supone una garantía más para todos los que practican deporte en la ciudad".