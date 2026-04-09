Alcalá de Guadaíra (Sevilla) presenta su programación de cara al Día Internacional del Libro

Activida en la Biblioteca Editor José Manuel Lara de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) celebra el 23 de Abril, Día Internacional del Libro, con un programa de dinamización de la lectura que, desde las bibliotecas municipales, invita a la población a disfrutar de este enriquecedor hábito mediante múltiples actividades.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, la agenda incluye cuentacuentos y la magia para los más pequeñines, a gymkanas, scape rooms, cuento-forum, o talleres de cine dedicados expresamente al público juvenil.

Asimsimo, se añaden encuentros literarios con autores, las presentaciones de libros, un paseo narrado y musical para las familias, un concierto, talleres, una exposición de trabajos artísticos, o la tradicional lectura compartida para toda la población.

Por su parte, el delegado de Educación, Pablo Chain, ha valorado la "idoneidad de adaptar las actividades de animación a la lectura a los sectores concretos de público y hacer más atractivo el acercamiento a los libros para el público juvenil acostumbrado a recibir imágenes que no proyectan la imaginación o no impulsan la profundización en las reflexiones, cuestiones clave en la lectura".

En este sentido, ha puesto en valor los beneficios de la lectura "más allá de su necesidad para la formación académica y laboral, o el entretenimiento, la lectura es fundamental en edades tempranas para el desarrollo afectivo, la empatía y los valores de convivencia, y más adelante para el refuerzo de la memoria y la atención, contribuyendo a la prevención de enfermedades como el Alzheimer.

Los servicios bibliotecarios de Alcalá trabajan durante todo el año con un amplio programa que convierten a las bibliotecas de Alcalá, Editor José Manuel Lara y Casa de la Cultura, en puntos de encuentro educativos y culturales.

La programación ha empezado este jueves 9 en la biblioteca de la Casa de la Cultura con la actividad "Biblioanimales fantásticos" basada en el juego de rol a cargo de la Compañía Barataria y concertado con primaria. Y con la gymkana 'Escapando del anonimato' en la Biblioteca Editor José Manuel Lara a cargo de Engranajes Ciencia.

El viernes 10 la biblioteca Editor José Manuel Lara acoge a las 18,00 horas el cuento con títeres 'La abejita glotona' de Isabel Moral Arenillas, un cuento infantil para niños entre 3 y 7 años, donde valores como la importancia de compartir y la amistad sin condiciones quedan patentes.

Este mismo espacio, acogerá el jueves 16 a las 10,30 horas, 'El sonido del proyector', un taller sobre cine a cargo de Fran Nuño y concertado con primaria. En colaboración con la Fundación José Manuel Lara. Esta actividad se repite para distintos grupos los jueves 23 (12,00 horas) y 30 de abril (10,30 horas).

En paralelo, con los mismos horarios y en el mismo espacio, tiene lugar el Escape Rooms Educativo "El último caso de Sherlock Holmes", a cargo de Engranajes Ciencia y concertado con secundaria.

La Biblioteca Editor José Manuel Lara acogerá el sábado a las 12,00 horas el concierto literario musical a cargo de la Asociación musical Nuestra Señora del Águila.

Posteriormente, el lunes 20 a las 10,00 horas será el turno de "Mi clase es un zoo". Un juego cooperativo y narración oral a cargo de la Compañía Barataria y concertado con primaria. Asimismom empieza la exposición de los trabajos artísticos de los alumnos del Tierno Galván en el hall de entrada de la biblioteca. Hasta el 11 de mayo.

El miércoles 22 de abril el Teatro Gutiérrez de Alba acoge el show de magia "El Mago de los libros" de Luigi Ludus. Tendrá dos sesiones a las 10,30 a 11,30 horas y de 12,00 a 13,00 horas.

El jueves 23 la biblioteca editor José Manuel Lara a las 10:00 horas acoge un encuentro con Fran Nuño y su libro: 'Pies zapatos y zapatillas'. Ese mismo día, a las 19,00 horas, lectura en el puente en la Plaza Elio Antonio de Nebrija organizada por del club de lectura de francés de la Biblioteca Editor José Manuel Lara.

La población puede apuntarse a participar leyendo un texto breve, propio o auto en cualquier idioma. Enviar el texto, nombre y teléfono, antes del 16/04, al correo: prestamosucursal@alcalaguadaira.org

El viernes 24, la biblioteca acoge el cuenta cuentos y taller 'Empodérate' con Izanric y 'suelta el móvil' a cargo de Mónica González para enseñar a los más jóvenes a protegerse.

El sábado 25, Paseo de cuentos en familia con Diego Magdaleno y acompañamiento musical de Don Jozelito. Salida a las 11,00 horas de la Biblioteca Editor José Manuel Lara hacia la ribera del río. Actividad familiar para todas las edades.

Vuelve la actividad el lunes 27 con un encuentro con el escritor Daniel Blanco e la biblioteca Editor José Manuel Lara. El escritor y periodista contará a los jóvenes qué hay detrás de un libro, cómo es el oficio de escritor o cuáles son las anécdotas y las curiosidades de la Historia de la Lectura.

El mismo espacio acoge el martes 28, Biblioteca el cuento-forum 'Realidad y fantasía: más allá de los cuentos' de la mano de Esther Yamuza, narradora profesional y mediadora que a través de cuentos clásicos y contemporáneos nos hará reflexionar sobre qué pertenece al mundo real y qué al de la fantasía.

El miércoles 29 a las 19,30 horas Presentación del N.º 5 de la Colección Biblioteca Alcalá de Guadaíra Anoche soñaba yo..Bernardo el de los Lobitos de Manuel Fernández Gamero.

Asimismo, los días 27, 28, 29 y 30 de abril de 17,30 a 20,30 horas en la biblioteca Editor José Manuel Lara organiza 'Crea contenido con Inteligencia Artificial'. Inscripciones en la biblioteca o llamando al teléfono: 955796250. Plazas limitadas. En colaboración con Cibervoluntarios.