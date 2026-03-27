Alcalá (Sevilla) acoge hasta abril la exposición de un cómic sobre la vida y obra de Manuel Pineda Calderón

Exposición en Alcalá (Sevilla) sobre la vida y obra de Manuel Pineda Calderón - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

La Plaza del Duque de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acoge desde esta semana y hasta el 12 de abril, en el marco de la iniciativa 'Museo al Encuentro', la exposición itinerante de un cómic con 48 láminas obra del alcalareño Javier García sobre la vida y obra de Manuel Pineda Calderón, editado por la delegación de Cultura a través del Museo.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el delegado de Cultura, Patrimonio y Museo, Christopher Rivas, acompañado del Presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Enrique Ruiz Portillo, ha presentado el proyecto.

Así, Rivas ha manifestado que "hablamos del escultor, pintor y del artista alcalareño Manuel Pineda Calderón. Y lo hacemos además en esta la Semana Santa porque fue él el artífice de gran parte de nuestra Semana Santa, y forma parte de nuestra identidad".

Por su parte, Ruiz ha manifestado que "es una figura muy importante no sólo para nuestra ciudad, sino también para la provincia y otros lugares de la geografía española donde llegó su obra".