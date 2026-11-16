Alcalá (Sevilla) acoge la exposición 'Paseo Matemático al-Ándalus' para combinar divulgación científica y tecnología

'Paseo Matemático Al-Ándalus' - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

La localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra acogerá la exposición 'Paseo Matemático al-Ándalus' de la Fundación Descubre y Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, que podrá visitarse del 16 de noviembre al 8 de diciembre, una muestra que "combina la divulgación científica con la tecnología, haciendo uso de un lenguaje accesible e imágenes procesadas de precisión para dar a conocer la arquitectura monumental andalusí a través de su lado más matemático".

Según ha referido el comisario de la exposición, Álvaro Martínez Sevilla, la exposición "se presenta como una oportunidad para redescubrir el legado andalusí con un enfoque científico".

El delegado de Cultura, Patrimonio y Museos de Alcalá de Guadaíra, Christopher Rivas, ha destacado el valor de esta exposición como "una oportunidad para acercar a la ciudadanía una parte fundamental de nuestro legado histórico y cultural desde una perspectiva diferente".

La muestra trata varios conceptos matemáticos, tales como la simetría, proporción, jerarquía y orden, entre otros. Junto a ello, se analizan influencias cruzadas entre el mudéjar cristiano y las diversas etapas del arte andalusí mediante improntas estéticas, pautas constructivas y cambios de simbolismo y significación en la decoración arquitectónica.