Alcalá (Sevilla) acoge una muestra colectiva que reúne a más de una treintena de artistas que retratarán su paisaje

Alcalá (Sevilla) durante la presentación de la muestra 'El Paisaje. Miradas Contemporáneas' - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

El Museo de la ciudad en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acogerá la muestra colectiva 'El Paisaje. Miradas Contemporáneas', una exposición colectiva de pintura y escultura que reúne a 31 artistas, con lenguajes y sensibilidades muy diferentes sobre el paisaje alcalareño.

Así lo ha destacado el Consistorio en una nota de prensa, misma vez que ha destacado que la muestra comisariada por el artista alcalareño Rafael Cerdá, con la colaboración del también artista local Raúl Franco, supone más de 50 miradas muy diferentes a Alcalá y al paisaje.

El delegado de Cultura, Christopher Rivas, ha expresado, que "la presencia del género de paisajes es una constante en la historia y el presente de Alcalá. Desde que los pintores de finales del siglo XIX encontraron en los paisajes que crea el río Guadaíra materia de inspiración para realizar un nuevo tipo de pintura, la realizada sobre el natural, plantando sus caballetes en Oromana".

Rivas ha invitado a todos los vecinos y vecinas de la ciudad y a visitantes a acercarse hasta el Museo y vivir la experiencia. La exposición se podrá visitar hasta el próximo día 21 de septiembre en el horario habitual del museo.