Alcalá (Sevilla) avanza en los trabajos de la zona 'Gandul-Las Canteras' para impulsar espacios arqueológicos

Equipo municipal con la Delegación de Patrimonio y Turismo y el Ministerio de Defensa durante la cesión temporal de parcelas en la zona arqueológica 'Gandul-Las Canteras' - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado este martes que avanza en los trabajos para la puesta en valor de la zona arqueológica 'Gandul-Las Canteras' con el objetivo de que algunos de los espacios arqueológicos más emblemáticos, como el Mausoleo Circular, el Tholos de las Canteras, la Tumba del Pedrejón, o la Cueva del Vaquero, puedan visitarse de forma regular de manera guiada.

Según ha informado el Consistorio en una nota, con este objetivo, se ha estado trabajando desde la Delegación de Patrimonio y Turismo para alcanzar la cesión temporal de dos parcelas que se ha concretado con el convenio de colaboración firmado entre la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, acompañada del Delegado de estas áreas, Christopher Rivas, y el Ministerio de Defensa, propietario de los terrenos, representado por el jefe del Acuartelamiento Torreblanca, Coronel Javier Jiménez Silvestre.

En este sentido, la alcaldesa ha destacado "el cambio que supondrá para la conservación y mantenimiento de la zona arqueológica que el Ayuntamiento pueda actuar a partir de ahora sobre estos terrenos para la protección del patrimonio en este punto del territorio alcalareño, un área conocida por la antigüedad a la que se remontan sus restos arqueológicos, del calcolítico a la época romana".

La cesión, por cuatro años, aunque con posibilidad de solicitar nuevas autorizaciones posteriores, aborda dos parcelas previamente acordadas. Según Rivas, los espacios de esta extensa área para abrir a las visitas guiadas se diferenciarían en dos zonas: por una parte la que comprende el Mausoleo Romano, la Cueva del Vaquero, el Tholos de las Canteras y la Tumba del Pedrejón, y por otro, la correspondiente a la Villa de las Canteras. Esto hará posible abrir al público algunos de los elementos patrimoniales más interesantes de esta zona arqueológica.

Una vez se concluya esta tramitación de la cesión de uso, será necesario un primer periodo para habilitar los accesos, el vallado perimetral y hacer los trabajos previos de limpieza y preparación de los terrenos, según el Consistorio.

La zona arqueológica ha sido objeto de visitas guiadas esporádicas dentro de algunos programas municipales, como 'Paseando por Alcalá', pero aunque no sea de titularidad municipal se trabaja para su puesta en valor y conocimiento ciudadano dada su importante envergadura, en lo que supone un paso adelante en el conocimiento y la difusión de este importante enclave patrimonial.