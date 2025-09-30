Alcalá (Sevilla) conmemora este miércoles el Día Internacional del Mayor con un programa de actividades participativas

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la Delegación de Servicios Sociales, homenajeará a los mayores con un programa de actividades participativas con motivo de la celebración del próximo 1 de octubre, Día Internacional del Mayor, que incluye citas culturales, excursiones y rutas por la Ribera del Guadaíra.

Según ha informado en una nota de prensa la delegada de Servicios Sociales, Rocío Bastida, "para el Gobierno municipal es imprescindible afrontar el envejecimiento con éxito" y esto pasa por "dar respuesta a las necesidades de una sociedad intergeneracional, plural y diversa, donde todas las personas disfrutemos de derechos como ciudadanos en todas las etapas de la vida, de modo que nadie se sienta excluido por motivos de la edad".

De esta manera, la 'Semana del Mayor' comenzará el jueves día 2 de octubre y se prolongará hasta el día 22 del mismo mes. Abarcará numerosas actividades que fomentan el ejercicio, las visitas culturales como la programada al Museo de la ciudad, un programa en Radio Guadaíra o bailes y chocolatada, entre otras.