El 061 organiza el V Congreso de sanitarios y hermandades de penitencia en Sevilla

V Congreso de sanitarios y hermandades de penitencia en Sevilla organizado por el 061

SEVILLA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias organiza el V Congreso de sanitarios y hermandades de penitencia en Sevilla, cuya finalidad es trasladar a los sanitarios de las 70 hermandades de penitencia las medidas de seguridad y de actuación ante situaciones de riesgo vital.

El congreso ha sido inaugurado por la delegada territorial de Sanidad, Silvia Pozo, que ha estado acompañada por el presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla, Francisco Vélez, el director general de seguridad del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Paredes, la delegada de Educación, Juventud, Edificios Municipales, Deportes y Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Sevilla, Blanca Gastalver y el director asistencial del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía, José María Villadiego.

Según ha indicado la Junta en una nota, en la sede de la Caja Rural del Sur se han dado cita más de 150 profesionales sanitarios de todas las hermandades congregadas en este encuentro, en el que se han abordados temas como la actualización del protocolo para sanitarios, los recursos sanitarios en la Semana Santa 2026 que despliega el Ayuntamiento de Sevilla y el Servicio Andaluz de Salud y la experiencia, organización y protocolos sanitarios en diferentes hermandades.

También se ha informado a los asistentes del sistema de distribución de los desfibriladores en el cortejo y se ha reforzado la formación de primeros intervinientes en los cortejos procesionales de la ciudad de Sevilla y la información sobre los materiales y equipamientos sanitarios en una primera intervención.

Finalmente se ha traslado los contenidos básicos del plan de actuación en incidentes con múltiples víctimas y la atención sanitaria de las personas que necesiten asistencia durante el recorrido procesional de la Semana Santa de Sevilla y el teléfono de acceso específico al centro coordinador de urgencias y emergencias.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 perteneciente al Servicio Andaluz de Salud es el encargado de la atención sanitaria in situ de las personas en situaciones que comporten un riesgo grave para la vida o puedan producir secuelas graves y permanentes al individuo, cuyo diagnóstico o tratamiento requieran una asistencia inmediata y de alta complejidad. Este servicio incluye el traslado asistido terrestre o aéreo al centro hospitalario de referencia si fuera necesario para continuar el tratamiento.

Las causas de atención más frecuentes son las relacionadas con traumatismos graves, problemas cardíacos, síndrome coronario agudo, problemas respiratorios, accidentes cerebrovasculares y paradas cardiorrespiratorias.

Además, el Centro de Emergencias Sanitarias 061 es el encargado de coordinar y gestionar la atención sanitaria en las situaciones de emergencias colectivas y catástrofes que pudieran tener lugar en Andalucía, coordinados con Emergencias 112 y resto de instituciones intervinientes.