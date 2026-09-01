Alcalá (Sevilla) contabiliza 118.000 espectadores al cierre de su temporada cultural, 15.000 más que en la anterior

El delegado municipal de Cultura en Alcalá, en la presentación del balance de espectáculos y públicos de la temporada 25/26 - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

Los tres principales espacios escénicos de Alcalá de Guadaíra --Auditorio Riberas del Guadaíra, Teatro Gutiérrez de Alba y Centro San Miguel-- cerraron la temporada 2025/26 con más de 118.000 espectadores. Así se recoge en el balance de afluencia de público a los eventos celebrados en estos escenarios que ha llevado a cabo la Delegación de Cultura del Ayuntamiento alcalareño, y en el que se refleja un repunte de más de 15.000 asistentes con respecto a la temporada anterior.

En una nota de prensa, el delegado municipal de Turismo y Cultura, Christopher Rivas, indica que el estudio de asistencia de público a los recintos municipales contabiliza un total de 261 espectáculos o eventos celebrados, 45 más que la temporada anterior, y un nuevo aumento en el número de espectadores tanto de Alcalá como de otras ciudades cercanas, lo que reafirma "el acierto de apostar por la cultura con una programación diversa, atractiva y de calidad capaz de mantener vivos nuestros espacios culturales y de atraer público de fuera".

Por recintos, destacan los 113 eventos celebrados en el Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra con un total de 89.000 espectadores, con un 79% de ocupación media en el espacio escénico más grande de Alcalá. En comparación con la temporada anterior, supone un aumento de 10.000 personas más y 12 eventos celebrados en el Auditorio.

El Teatro Gutiérrez de Alba, en el casco antiguo de la ciudad, cerró esta temporada con más de 25.000 personas a lo largo de los 112 eventos celebrados, 5.000 más que en la temporada precedente, y con más de la mitad de la programación de eventos propios, es decir, organizados por el Ayuntamiento.

En este sentido, Rivas destaca que esa programación propia está comandada por la calidad y la variedad y protagonizada, en gran parte, por artistas locales. Destaca la celebración de la Muestra de Teatro Cesáreo Estébanez como el ciclo más importante y extenso que este año abrió el telón del teatro construido a principios del siglo XX por el arquitecto Juan Talavera.

Por su parte el Centro San Miguel, en el barrio del Castillo, albergó esta temporada un total de 36 citas culturales, tres más que la temporada anterior, con más de 3.000 espectadores, lo que es "sumamente meritorio al tratarse de una sala con un aforo inferior a 100 localidades, con todas las actuaciones gestionadas por el Ayuntamiento y con un público fiel que disfruta de la oferta de calidad en un recinto único por su significado y emplazamiento".

Para el titular de Cultura en el Consistorio, los tres espacios públicos municipales crecieron en programación y espectadores, "lo que demuestra la apuesta de la Delegación de Cultura por la idoneidad, calidad y variedad de las programaciones diseñadas. Además, esta mayor afluencia también tiene su resonancia en la economía local a través de los servicios y empresas auxiliares de artes escénicas y en el sector de la hostelería, entre otros".