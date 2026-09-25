Alcalá (Sevilla) contará con una nueva área de juegos infantiles en la plaza junto al Centro Cívico Medina de Haro

Plaza Medina de Haro en Alcalá (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha informado este viernes de que llevará a cabo la instalación de una nueva área de juegos infantiles en la plaza junto al Centro Cívico Antonio Medina de Haro.

En un comunicado, el Gobierno local ha detallado que los trabajos consistirán en la instalación de nuevos elementos de juegos infantiles, con pavimento de seguridad de área de juegos infantiles, suministro e instalación de carteles indicativos y la cerramiento perimetral del área de seguridad.

El delegado municipal de Hábitat Urbano, David Delgado, ha expresado que "las zonas de recreo y encuentro de los menores suponen un servicio fundamental a los ciudadanos, ya que las áreas de juegos infantiles favorecen el aprendizaje de nuevas habilidades motrices y sociales para los niños".

En este sentido, ha recordado que "se trata de una nueva zona de juegos infantiles en un espacio completamente renovado, junto con el Centro Cívico que próximamente podrán disfrutar todos los vecinos y vecinas y la nueva Jefatura de la Policía Local".