Alcalá (Sevilla) da luz verde al contrato para gestión ética de colonias felinas y recogida de animales abandonados

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) a través de la delegación de Hábitat Urbano, ha dado luz verde al contrato sobre la gestión ética e integral de colonias felinas y control mediante el método C.E.R, y el servicio de recogida, albergue y adopción de animales de compañía o abandonados en la vía pública y espacios públicos.

Según ha concretado el Consistorio alcalareño en una nota, el delegado de Hábitat Urbano, David Delgado, ha explicado que "el objeto del contrato es regular en dos facetas diferenciadas el bienestar animal en la ciudad".

Por un lado, las condiciones que deben regir en la contratación del servicio de recogida, albergue y adopción de animales de compañía o de renta abandonados, perdidos o muertos que se encuentren en la vía pública o en espacios públicos, así como la retirada, transporte, custodia y manutención temporal de aquellos especímenes de animales abandonados o extraviados que estén en situación de provocar algún problema de seguridad o salud pública.

Y por otra parte, el "compromiso del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, de alcanzar el máximo nivel de protección y bienestar de los animales y favorecer la responsabilidad y concienciación de la ciudadanía en la defensa y preservación de las colonias felinas".

En este sentido, Delgado ha especificado que "las colonias se controlan gracias al trabajo compartido y la unión de los recursos públicos, de responsabilidad municipal, y la participación de entidades de protección animal y los ciudadanos implicados en el cuidado y alimentación de los gatos".

Asimismo, el Ayuntamiento ha anunciado la pretensión implantar el método C.E.R. --Capturar-Esterilizar-Retornar--, método científico y eficaz para gestionar de una forma ética las colonias felinas --compuestas por gatos domésticos no sociables que viven en la calle--.

En contexto, la Definición del Bienestar Animal, de los animales terrestres efectuada por la Organización Mundial de la Salud Animal en 1965, universalmente conocido y proclamado como 'Las Cinco Libertades del Bienestar Animal' y que tienen los animales terrestres que se encuentran bajo el control del ser humano fueron publicadas por la Organización Mundial de Sanidad Animal --OMS, también referida como OIE--, son "libre de hambre, sed y desnutrición; libre de miedos y angustias; libre de incomodidades físicas o térmicas; libre de dolor, lesiones o enfermedades y libre para expresar las pautas propias de comportamiento".

En suma, la duración del contrato será por un periodo de un año, contados a partir del inicio de la adjudicación de las labores, prorrogables en periodos de un año, hasta un máximo de cuatro años, y cuenta con un base de licitación de 244. 558,04 euros.