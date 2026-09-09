Alcalá (Sevilla) destaca el "amplio dispositivo" especial de tráfico y la visibilidad para la localidad por La Vuelta

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, en el paso de La Vuelta Ciclista por la localidad. - ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha vivido este miércoles 9 el paso de La Vuelta Ciclista a España en su 17 etapa, sumando un año más a la relación que la cita deportiva tiene con Alcalá, que ha sido no sólo paso de etapa como en esa ocasión y en 2022, sino también como salida y meta, en 2020 y 2015 respectivamente. La alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, ha participado con la ciudadanía de esta jornada, destacando la visibilidad nacional e internacional que La Vuelta Ciclista a España otorga en cada ocasión a la localidad.

Tal y como ha concretado el Consistorio alcalareño en una nota, la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, ha explicado que el Ayuntamiento ha preparado un "amplio dispositivo especial de tráfico y seguridad para recibir el paso de la Vuelta y garantizar así el discurrir de corredores, espectadores y ciudadanía, facilitando el desarrollo de la prueba a su paso por Alcalá".

"Aceptamos este reto con gusto porque el paso de la Vuelta es una oportunidad única para la promoción de la ciudad, que va a ser vista en todo el mundo. Ya en la edición de 2022 pudimos comprobar como las imágenes resaltaban la ciudad al paso del pelotón en lo que supone una promoción impagable", ha agregado.

Igualmente, la primera edil ha resaltado que "Alcalá está hoy en la calle para recibir a los ciclistas como aquí sabemos hacerlo, vibrando con ellos y ofreciéndoles nuestro ánimo. Disfrutando también de la caravana publicitaria que acompaña a los ciclistas, en una jornada para el deporte y la convivencia festiva".

"Alcalá vive de forma especial y muy intensa todo lo que tiene que ver con el deporte. El deporte forma parte del ADN de Alcalá y a lo largo del año son muchos los eventos deportivos de primer nivel que acogemos", ha añadido.

En este sentido, Jiménez ha asegurado que van "a seguir trabajando en esa línea, por ejemplo con la construcción el nuevo estadio de atletismo que además de atender la demanda de los deportistas de Alcalá, nos va a permitir acoger grandes competiciones atléticas".

En contexto, La Vuelta Ciclista a España ha atravesado Alcalá "en pleno apogeo" de la competición con Enric Mas del Movistar como líder de la Vuelta. Ha sido la etapa 17 de la competición, con un recorrido de 189 kilómetros que comenzó en Dos Hermanas y concluye en Sevilla capital.

Finalmente, el pelotón ha llegado a Alcalá pasando por Utrera y Morón de la Frontera y recorrido varias de las principales avenidas y calles de la ciudad --avenida Santa Lucía, Arahal, Antonio Mairena y Avenida 28 de Febrero-- antes de continuar por los otros municipios de los Alcores --Mairena, El Viso y Carmona-- con destino a San José de la Rinconada y La Rinconada antes de alcanzar Sevilla.