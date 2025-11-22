Alcalá (Sevilla) destaca en el Día Andaluz del Pueblo Gitano su identidad y cultura en una jornada en el Parque Centro

ALCALÁ (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra ha celebrado el Día Andaluz del Pueblo Gitano con un acto institucional en el Parque Centro, en el que se ha puesto de relieve la aportación histórica, cultural y social del pueblo gitano a Andalucía y, de forma muy especial, a la identidad alcalareña.

En una nota de prensa, la alcaldesa de Alcalá, Ana Isabel Jiménez, ha presidido la jornada con un discurso en el que ha destacado que "este año se cumplen 600 años de la llegada del pueblo gitano a España, una historia común que ha enriquecido la sociedad y ha contribuido de manera decisiva a la construcción de la identidad cultural andaluza".

En este sentido, ha dicho,"debemos pensar que nosotros somos ellos también, porque sin ellos todos seríamos muy distintos". Ana Isabel Jiménez ha subrayado el valor incalculable del arte flamenco, al que definió como uno de los pilares culturales esenciales de Andalucía y un legado profundamente vinculado al pueblo gitano.

"En Alcalá, el pueblo gitano y la manifestación del flamenco forman parte de nuestras señas de identidad más profundas. Alcalá no se entiende sin los gitanos", ha añadido la regidora.

Durante el acto, se ha procedido a la lectura del manifiesto a cargo de María Luisa Cruz Bermejo, en el que ha resaltado que hoy es una oportunidad para reflexionar, celebrar y reivindicar la riqueza y legado cultural de un pueblo que forma parte esencial de la identidad andaluza.

Por su parte, el delegado de Memoria Democrática e Identidad Andaluza, Christopher Rivas, ha reiterado que "el pueblo gitano forma parte indisoluble de la cultura y la identidad andaluza y por tanto alcalareña, de ahí la necesidad de continuar difundiendo su historia para revelar las injusticias sociales y legales que les han acompañado para comprender su pasado y realidad actual".

La jornada festiva ha contado también con la presencia de concejales del Gobierno municipal y miembros de la Corporación, así como con el Secretario general del Instituo Romanó para Asuntos Sociales y Culturales, Ricardo Márquez Navajas.

La conmemoración de esta efeméride cuenta, además, con otra actividad programada para el jueves 27 de noviembre, a las 17.00 horas, en el teatro Gutiérrez de Alba que acogerá la proyección del documental 'Gran redada gitana' de la afamada directora, productora y guionista Pilar Távora Las entradas al teatro son gratuitas previa reserva, por motivos de aforo en la web municipal.