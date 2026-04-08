Alcalá (Sevilla) destaca el "éxito" del 'Plan Varal' por su coordinación en una "multitudinaria" Semana Santa

Operarios de limpieza retiran la cera del pavimento tras el paso de las cofradías de Alcalá esta pasada Semana Santa. - AYTO.DE ALCALÁ

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra ha vivido una Semana Santa marcada por una "gran afluencia de público" en las calles. El buen tiempo, que ha permitido la salida de todas las hermandades, y el "eficaz funcionamiento de los servicios públicos y de seguridad" contemplados en el 'Plan Varal' han contribuido al "máximo lucimiento" de las procesiones.

En una nota de prensa, la delegada de Fiestas Mayores, Rocío Bastida, ha declarado que la Semana Santa de 2026 se ha celebrado con la "brillantez" que demanda una ciudad como Alcalá, "gracias al trabajo de los dispositivos de servicios públicos especiales y a la colaboración del conjunto de hermandades que han procesionado en estos días pasados".

En este sentido, la titular de Fiestas Mayores ha explicado que "la experiencia acumulada año tras año por los operativos públicos de seguridad, tráfico, limpieza, inspección, comercios y protección civil, entre otros, han vuelto a suponer una garantía para los miles de ciudadanos que han salido a las calles para disfrutar se la Semana Santa alcalareña solventando con profesionalidad los puntos de mayor concentración de público y preparando día a día las calles y que las mismas se mostraran en perfectas condiciones para el lucimiento de las cofradías".

En cuanto al balance del dispositivo especial de limpieza durante la Semana Santa en Alcalá, desde el Consistorio se considera que ha sido "muy positivo, desarrollándose con total normalidad y sin incidencias destacables", gracias a un "operativo eficaz" que ha combinado el baldeo nocturno con la actuación de cuatro hidrolimpiadoras para la retirada de cera en los puntos más afectados.

En lo que respecta al mantenimiento diario, se ha contado con un refuerzo de 26 personas dedicadas al cambio continuo de papeleras, el barrido manual y el apoyo en la recogida de residuos en bares y establecimientos. Asimismo, ha sido clave la gestión de los contenedores en la zona centro, con su retirada diaria para facilitar el desarrollo de las procesiones y su posterior reposición, "garantizando así el equilibrio entre la celebración y la limpieza del entorno urbano".

ACTUACIONES EN EL VIARIO

Los operarios municipales han realizado un control del alumbrado público, eliminado obstáculos --cables, mobiliario u obras-- y la señalización circunstancial, junto con revisiones continuas, que han evitado incidencias y garantizaron su eficacia durante todo el periodo operativo.

Asimismo, se ha desarrollado un dispositivo de tráfico que contemplaba la impermeabilización de la circulación rodada en zonas de alta concentración mediante cortes programados por días y franjas horarias, así como control del estacionamiento y accesos.

El tráfico rodado y peatonal se ha desarrollado "de forma muy satisfactoria, sin incidencias reseñables". Las medidas aplicadas al respecto permitieron, la fluidez en itinerarios alternativos, seguridad en zonas de alta densidad, y una correcta convivencia entre peatones y tráfico restringido.

SERVICIOS SANITARIOS Y DE SEGURIDAD

Los servicios sanitarios de Cruz Roja han realizado un total de 37 asistencias y un traslado, mientras que el plan de seguridad prevía coordinación entre Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil y servicios sanitarios, con especial atención a la salidas y entradas de templos, zonas de alta concentración, y el control de venta ambulante --con cinco actuaciones-- y veladores.

El dispositivo de seguridad ha funcionado también, como el resto de áreas, "con total normalidad, garantizando el desarrollo seguro de todos los cortejos procesionales". Así, la titular de Fiestas Mayores ha destacado que no se han registrado incidencias relevantes en materia de tráfico, seguridad o servicios. "El funcionamiento del 'Plan Varal' puede calificarse de éxito, gracias en gran medida a la planificación previa y la coordinación institucional; también al comportamiento ciudadano".

Para finalizar, la edil ha mostrado su agradecimiento al Consejo de Hermandades, "con quien desde el Ayuntamiento mantenemos una colaboración permanente y fluida y que tanto aporta para el lucimiento de nuestras cofradías, así como a las propias hermandades por poner tanto esplendor en nuestras calles, por un comportamiento ejemplar y por su trabajo para que todo discurra de la menor manera posible conjugando la expresión religiosa, con la seguridad y los requerimientos de las circunstancias que se presentan cada año", ha concluido.