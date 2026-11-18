La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, junto a la artista Paz Vega en el rodaje de 'Ana no'. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) se "consolida como ciudad de rodajes" con la filmación de 'Ana no' el nuevo largometraje dirigido por la actriz Paz Vega, en su faceta como directora, y protagonizado por Ángela Molina, con un "reparto excepcional", encabezado por Álvaro Morte, Rossy de Palma y Alessio Boni.

Se trata de una coproducción entre España (Áralan Films y Blacklight Films) e Italia (Ombre Rosse Film Production), con Marta Velasco y Paul Mateos Verdejo como productores y Sandra Rodríguez como productora ejecutiva por la parte española junto a los productores italianos Andrea Di Blasio y Luca Cabriolu, según ha concretado el Consistorio alcalareño en una nota. Su estreno está previsto para el 2027 de la mano de BTeam Pictures, con Film Factory a cargo de las ventas internacionales.

'Ana no' es la adaptación cinematográfica de la obra homónima de Agustín Gómez Arcos, autor andaluz con un gran reconocimiento internacional y finalista del Premio Goncourt en varias ocasiones, que narra el "doloroso viaje de una mujer en la posguerra española. Se trata de una obra llena de dolor y esperanza, considerada una joya literaria sobre la memoria y la resistencia".

De este modo, la novela "explora la represión, la memoria histórica, la dignificación de los perdedores y la identidad en una España oscura de posguerra, con un estilo poético que retrata tanto la miseria como la tenacidad".

Por su parte, la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, ha asistido al rodaje, y ha explicado que "es una satisfacción para la ciudad formar parte de una producción así. El cine es una ventana al mundo y tener presencia en un largometraje así supone una oportunidad única para proyectar la imagen de Alcalá, mostrando algunos de los rincones más especiales de nuestra ribera".

Asimismo, ha destacado "la labor de la Film Office de Alcalá y la colaboración con la Andalucía Film Commission. Alcalá suma un nuevo hito a su relación con la industria audiovisual, reafirmándose como destino de referencia para producciones nacionales e internacionales".