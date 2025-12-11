Alcalá (Sevilla) limpia y restaura por primera vez la escultura de la 'Mujer Aceitunera', instalada hace 20 años

Labores de restauración en la escultura. - AYTO. ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha limpiado y restaurado la escultura de la 'Mujer Aceitunera', instalada en la rotonda Beca hace 20 años. El delegado de Cultura y Turismo de la localidad, Christopher Rivas, ha destacado que "es la primera vez interviene para limpiar y mejorar la forma en la que se aprecian cada uno de los detalles del mural".

Según ha enmarcado el Consistorio en una nota, la escultura es obra del autor Augusto Fernández Jarana y está ubicada en una de las rotondas "más transitadas de la ciudad" por lo que, tras el paso de los años, "se ha convertido en un referente visual y emocional de la ciudad".

De esta forma, esta intervención ha permitido "recuperar el aspecto original de la obra", al ejecutar labores de limpieza integral, consolidación estructural, reintegración cromática y aplicación de tratamientos protectores que "garantizarán su conservación a largo plazo", según ha remarcado el Ayuntamiento alcalareño.

Por su parte, Rivas ha señalado que los trabajos están siendo realizados por un "equipo especializado en conservación y restauración de patrimonio artístico". Al tiempo, ha insistido en que la limpieza de esculturas "es uno de los objetivos de cara a este próximo año". Así, ha remarcado que seguirán haciéndolas "en próximas fechas" y, además, "se complementará con un plan de iluminación para resaltar aún más los elementos más representativos de la identidad de Alcalá".