Asociación Sonrisas, Ragce y Policía Local "llenan de ilusión el Hospital de Valme de Sevilla con más de 30 voluntarios

Asociación Sonrisas, Ragce y Policía Local "llenan de ilusión" el Hospital de Valme - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Pacientes, familiares y profesionales del Hospital Universitario de Valme han recibido un año más a la Asociación Sonrisas, la Retirados Asociados de la Guardia Civil de España (RAGCE ) y la Policía Local de Castilleja de la Cuesta, en una cita que marca el inicio de las actividades navideñas del centro.

Según ha informado la Junta en una nota, más de 30 voluntarios, entre miembros de cuerpos de seguridad, fuerzas armadas y emergencias, recorrieron las instalaciones del hospital "repartiendo regalos y alegría".

Entre los participantes se encontraban representantes de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, Grupo de Reserva y Seguridad, Protección Civil, Unidad G.O.I.P de la Policía Local de Castilleja, Ejército del Aire y del Espacio, Infoca, UPR de la Policía Nacional, agentes forestales de la Junta de Andalucía, Usecic y la Peña Bética "Los Verdes", entre otros.

La directora gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, Inmaculada Vázquez, ha destacado que la iniciativa "humaniza la estancia hospitalaria aportando calidez a nuestros pacientes y profesionales durante unas fechas tan señaladas".

El recorrido ha incluido visitas a Pediatría, Maternidad, Neonatología, Paritorio, consultas de Ginecología, urgencias pediátricas y la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil, así como la Unidad de día de Onco-Hematología, donde se entregaron regalos y peluches a los pacientes. La jornada ha sido amenizada por la Zambomba Pascua Flamenca, que contribuyó con villancicos y sevillanas.