Alcalá (Sevilla) potencia las jornadas 'EduCiencia' por su repercusión en las vocaciones científicas entre los jóvenes

SEVILLA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Educación del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Pablo Chain, ha mantenido una reunión de coordinación con el director del colegio Salesiano, Mateo Barrera, para la organización y celebración en el próximo mes de abril de las VIII Jornadas EduCIENCIA, un evento que busca inspirar vocaciones científicas entre los jóvenes y acercar la divulgación en materias de investigación y la tecnología, no sólo para el alumnado de este centro, sino al conjunto de los institutos de enseñanza secundaria de la localidad.

El Ayuntamiento ha apoyado económicamente esta iniciativa en ediciones anteriores con las subvenciones de concurrencia competitiva de Educación, pero dada la implicación sobre la comunidad educativa local y sus beneficios para los estudiantes, dicha delegación refuerza este proyecto a través de una subvención nominativa de 1.000 euros, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Con ello, el Ayuntamiento garantiza su continuidad y ofrece mayor flexibilidad para la gestión de las jornadas. Las jornadas se suelen desarrollar durante dos días en el Teatro Gutiérrez de Alba con la participación de varios centenares de alumnos de entre 3º de la ESO y Bachillerato de la ciudad.

Los estudiantes organizan durante el segundo trimestre microcharlas de temas científicos --astronomía, física, química, matemáticas, ingeniería, tecnología o biología-- que exponen en dichas jornadas. Además, se organiza el concurso de portadas de cómic como tema atractivo de divulgación científica con la entrega de premios en dicha cita.

Una de las principales actividades de esta jornadas es una charla de divulgación científica con personas expertas de renombre nacional con formación científica y amplia proyección mediática, que sirven de inspiración a los jóvenes para su acercamiento a las STEM, cuestión para la que la subvención municipal resulta determinante.

Para Chain, "el respaldo municipal posibilita que las Jornadas EduCIENCIA garanticen su gran nivel como una cita educativa clave en Alcalá de Guadaíra, apostando por una formación científica sólida y motivadora, esencial para afrontar los desafíos globales del futuro".