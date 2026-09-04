Alcalá (Sevilla) se prepara para recibir este miércoles el paso de La Vuelta Ciclista a España

La alcaldesa de Alcalá, en la presentación de las etapas de esta edición de La Vuelta, en una imagen de archivo - AYTO.DE ALCALÁ

La etapa 17 comenzará en Dos Hermanas y recorrerá de forma íntegra la provincia

ALCALÁ (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) prepara un dispositivo especial para recibir el paso de la Vuelta a España 26 el día 9 de septiembre y garantizar así la seguridad de corredores, espectadores y ciudadanía, así como facilitar el desarrollo de la prueba a su paso por el municipio. Se trata de la etapa 17 de La Vuelta 26, una jornada de 189 kilómetros que tendrá salida en Dos Hermanas y llegada en Sevilla capital.

El pelotón llegará a Alcalá de Guadaíra procedente de Morón de la Frontera y recorrerá distintas vías del municipio antes de continuar en dirección a Mairena del Alcor y El Viso del Alcor. La entrada de la carrera en el término municipal se producirá por la carretera procedente de Morón de la Frontera. Los corredores pasarán por la urbanización Huerta del Cura y continuarán por la carretera SE-3203 hasta acceder al núcleo urbano a través de la avenida Santa Lucía, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

A continuación, el recorrido continuará por la calle Arahal y la avenida Antonio Mairena hasta alcanzar la rotonda de Beca. Desde este punto, el pelotón seguirá por la avenida 28 de Febrero hasta la rotonda Empresario Pedro Rusillo Espinosa. Tras rodear esta glorieta, la carrera retomará la avenida 28 de Febrero y enlazará con la calle Manuel Azaña.

Posteriormente, los ciclistas cruzarán la autovía A-92 por la carretera A-392, vía por la que abandonarán el municipio en dirección a Mairena del Alcor y El Viso del Alcor. Está previsto que el pelotón, integrado por 184 corredores profesionales, entre en Alcalá de Guadaíra entre las 15,41 y las 15,53 horas, dependiendo del ritmo de la competición.

Previamente al paso de los corredores, la caravana publicitaria de La Vuelta 26 estará situada en la calle Taurino a partir de las 14,16 horas, durante aproximadamente 15 minutos.

En este punto está previsto el reparto de alrededor de 4.000 regalos publicitarios, por lo que se recomienda a las personas que quieran acercarse a disfrutar de este momento que lo hagan siguiendo en todo momento las indicaciones de los servicios de seguridad y organización.

DISPOSITIVO ESPECIAL DE TRÁFICO Y SEGURIDAD

Con motivo del paso de La Vuelta, el Ayuntamiento pondrá en marcha un dispositivo especial de tráfico, seguridad y movilidad destinado a garantizar el correcto desarrollo de la prueba y minimizar las afectación a la circulación.

Las vías incluidas en el recorrido de la carrera permanecerán afectadas por restricciones y cortes de tráfico durante el paso de la prueba. El dispositivo de tráfico comenzará sobre las 12,30 horas si bien los cortes de calles no se producirán hasta media hora antes de su paso por la localidad, aproximadamente entre las 15,41 y 15,53 horas.

La duración de las restricciones estará condicionada por el desarrollo de la carrera, por lo que los tiempos inicialmente previstos podrán experimentar variaciones.