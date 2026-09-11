Alcalá (Sevilla) ultima los preparativos para la Romería del Patrón, que tendrá ornamentación en calles y carreteras

Preparativos para la Romería del Patrón en Alcalá (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha indicado que ultima los preparativos para la celebración de la romería en honor a su patrón, San Mateo, que tendrá lugar este fin de semana.

En un comunicado, el Gobierno local ha informado de que la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, acompañada de la delegada de Fiestas Mayores, Rocío Bastida, han visitado los trabajos ornamentales y preparativos de las carretas que lucirán por las calles este próximo domingo 13 de septiembre.

Jiménez ha felicitado a la Hermandad y a su hermano mayor, Paco Núñez, por su "esfuerzo" para "engrandecer" la romería. En este sentido, desde la la Delegación de Fiestas Mayores se ha coordinado la supervisión de los caminos y campo de romería con todos los servicios: Policía Local, Bomberos, Técnico de Medio Ambiente, Aira, Protección Civil y Hermandad de San Mateo.

Así las cosas, este viernes en el teatro Gutiérrez de Alba se anticipará el tamboril y la devoción al patrón con el XXXIV Pregón de San Mateo a cargo de Antonio María Lebreros Ramírez, que será presentado por Miguel Caiceo García.