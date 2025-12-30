El alcalde de La Campana (Sevilla) se incorpora al PSOE tras gobernar como independiente

El alcalde de La Campana, Manuel F. Oviedo - MANUEL F.OVIEDO

SEVILLA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de La Campana (Sevilla), Manuel Fernández Oviedo, ha comunicado su incorporación como militante al PSOE, formación con la que espera concurrir como candidato a las elecciones municipales de mayo de 2027. El regidor, que gobierna con mayoría absoluta, se presentó a los pasados comicios encabezando la lista de la agrupación independiente Juntos por La Campana.

En un mensaje en redes sociales, el alcalde ha compartido una decisión personal y política "muy meditada", que nace "de mis convicciones y de la forma en la que entiendo el servicio público". La afiliación al Partido Socialista está motivada en el hecho de "compartir sus valores y principios, porque reconozco en esta formación un compromiso firme con la justicia social, la igualdad de oportunidades, el progreso y la defensa de lo público".

"Y lo hago, también, porque siento que es el camino natural para seguir fortaleciendo el proyecto que llevamos años construyendo juntos", añade el regidor en ese comunicado.

Asimismo, Oviedo ha anunciado su "firme decisión" de volver a concurrir como candidato a la Alcaldía en 2027. "Será un paso más en un recorrido que conozco bien y que afronto con ilusión renovada. Mi voluntad es unir mi trayectoria, mis convicciones y la experiencia acumulada con un proyecto político que comparte la visión que deseo para La Campana: un municipio moderno, solidario, seguro, participativo y con futuro".

"La Campana vive un momento extraordinario. Nuestro pueblo se encuentra inmerso en un proceso de transformación continuo que ya se percibe en nuestro día a día: en las infraestructuras que mejoran, en los servicios que crecen, en la vida cultural y social que se fortalece, y en la sensación compartida de que avanzamos en la buena dirección", abunda el regidor al respecto. "Nada de lo que hemos conseguido hubiera sido posible sin la implicación de cada uno de vosotros: la confianza en nuestro proyecto, la participación activa, la paciencia cuando ha hecho falta y, por supuesto, el orgullo con el que defendemos lo que somos".

Por último, el alcalde ha expresado que compromiso "ha sido y seguirá siendo con La Campana y sus vecinos y vecinas". "Todo lo que soy como servidor público nace y se sostiene en esa lealtad. Lo que ahora comienza no es un cambio de destino, sino una forma más coherente de reforzar el camino que ya llevamos andado".